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حساب في البنك المركزي للإنفاق على إعداد مشاريع الشراكة

11/16/2023 5:08:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- أعدت الحكومة مسودة نظام حساب مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023 والذي يتضمن فتح حساب في البنك المركزي الأردني (إعداد مشاريع الشراكة)، يخصص لإنفاق وحدة مشاريع الشراكة من أجل إعداد مشاريع الشراكة وطرح عطاءاتها.
وبحسب مسودة النظام المدرجة للتعليق على موقع ديوان التشريع والرأي، فإن التمويل من الحساب يقتصر على إعداد مشاريع الشراكة المدرجة في السجل وطرح عطاءاتها، ولا يجوز تقديم أي تمويل لأي مشروع غير مدرج فيه.
ووفقا لمسودة النظام، لا يجوز تخصيص أو صرف أي مبلغ من الحساب إلا للغايات المحددة في القانون وهذا النظام وضمن خطة الحساب السنوية المعتمدة من اللجنة المشكلة بموجبة، كما لا يشمل الإنفاق من الحساب بأي حال من الأحوال أي فوائد أو غرامات تأخير، فيما تخضع أموال الحساب لرقابة ديوان المحاسبة.
يتولى إدارة الحساب والإشراف عليه لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية أمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وتجتمع اللجنة بدعوة من الوزير كل ثلاثة أشهر.
تتولى اللجنة العديد من المهام والصلاحيات، منها وضع خطة سنوية للحساب تتضمن أولويات التمويل وفقا للسياسة العامة لمشاريع الشراكة التي تضعها اللجنة العليا، بما يحقق التوظيف الأمثل لموارد الحساب جراء مراجعات دورية لتلك الخطة.
كما تتولى اللجنة مهام وضع خطة سنوية للحساب الموافقة على تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشاريع الشراكة وطرح عطاءاتها والموافقة على آليات ومواعيد الصرف بما يتناسب مع شروط وأحكام عقود المستشارين والخبراء وطرح عطاءات مشاريع الشراكة، إضافة الى تحديد نسبة من المبالغ المرصودة في الحساب لإنفاق الوحدة على مشاريع الشراكة صغيرة الحجم في محافظات المملكة إذا اقتضى الأمر ذلك.
كما تتولى تحديد حالات استرداد مبلغ التمويل وآلياته من مشروع الشراكة وتحديد المفوضين بالتوقيع عن الحساب لصرف المستحقات المالية، على ألا يقل عدد المفوضين عن اثنين مجتمعين ويجوز تحديد بدلاء لهم في حالة غيابهم.
وبحسب مسودة النظام، تحدد أوجه الإنفاق من الحساب على إعداد مشاريع الشراكة وطرح عطاءاتها على النحو الآتي: تمويل الدراسات والتقارير المتعلقة بمشاريع الشراكة والتعاقد مع المستشارين والاستعانة بالخبراء وطرح عطاءات مشاريع الشراكة.

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