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هربا من دكتاتورية ميتا.. نزوح الآلاف إلى تليغرام

11/16/2023 5:08:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – بعد أن شنَّت معظم وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "ميتا" المالكة لفيسبوك وانستغرام وواتساب، حربا ضروسا ضد الفلسطينيين وكل من يتعاطف معهم في ظل حرب الإبادة التي يشنها الصهاينة على الفلسطينيين، شهدت التطبيقات الأكثر شهرة "نزوحا جماعيا" إلى تطبيق "تليغرام" الذي كان الملجأ الوحيد للتفاعل ونقل الأخبار بحرية.
تلك الحرب العمياء التي قادتها وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتساب" زادت الاقبال على تطبيق تليغرام بوتيرة غير مسبوقة، بينما تراجع ترتيب عمالقة السوشال ميديا بشكل غير مسبوق أيضا.
ولا توجد ارقام رسمية ترصد عدد مستخدمي تطبيق " تليغرام" في الاردن لكن موقع " سيميلار ويب" الذي يظهر اكثر التطبيقات تحميلا في مختلف الدول كشف أن " تليغرام" احتل المرتبة الاولى طيلة الاسابيع القليلة الماضية كأكثر تطبيق تحميلا عبر متجر الجوجل بلاي، بينما حل تطبيق " فيسبوك" في المرتبة السابعة، فيما كان الاخير المملوك لشركة " ميتا" العالمية يتصدر قبل بداية العدوان على غزة قائمة التطبيقات الاكثر تحميلا في الاردن والمنطقة العربية.
بلغة الارقام يقدر عدد مستخدمي تليغرام اليوم حول العالم بأكثر من 800 مليون مستخدم، فيما يقدر عدد مستخدمي فسيبوك بحوالي 3 مليارات مستخدم، فيما يمتلك تطبيق واتساب قرابة 2 مليار مستخدم.
وخلال اربعين يوما فقط منذ بدء العدوان الهمجي على غزة، اضحى تطبيق تليغرام وفقا لخبراء الاكثر شعبية في الاردن والمنطقة مع تمتعه بمزايا توفير المحتوى الاخباري دون تقييدات او خوارزميات تنحاز لجانب على آخر، وسهولة إجراء المحادثات ومشاركة المعلومات أو الملفات ذات الحجم الكبير، فضلا عن توفيره أيضاً ميزة الحذف التلقائي، وغيرها من المزايا والادوات التي جعلته مقصدا لكثير من وسائل الاعلام وصانعي المحتوى مثل ميزة انشاء القنوات المتخصصة وتوفيره الامان والخصوصية والتشفير.
وتعتمد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على تطبيق تليغرام في نشر محتواها وأخبارها، ففي هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الذي أطلقت فيه عملية طوفان الأقصى، عرضت أخبار العملية والهجوم ومقاطع الفيديو على قنواتها في تليغرام ويبلغ عددها 7 قنوات، لانها وجدت في التطبيق خيارا مناسبا لأخبارها وفيديوهاتها بسبب قيوده المخففة مقارنة بالمنصات الاخرى لا سيما فيسبوك.
وتضاعفت متابعة قنوات تليغرام التابعة لحماس بسرعة في الأيام الخمسة الأولى من طوفان الأقصى، كما تضاعفت قناة "كتائب القسام" - وهي القناة المخصصة للجناح العسكري للحركة- 3 مرات من 205 آلاف مشارك إلى نحو 620 ألفا، إلى جانب زيادة عدد المشاهدات لكل منشور بمقدار 10 أضعاف
بيد ان دكتاتورية وانحياز شركات التقنية العالمية مثل جوجل وابل المالكة لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية لأجهزة الاندرويد والايفون، قد وصلت حتى تليغرام، حيث اجبر تليغرام على حذف عدد من القنوات المرتبطة بحركة حماس، وذلك بعد ضغوط كبيرة تعرضت لها من الشركتين الاميركيتين لادعاء مجموعات خارجية ان قنوات حماس تنتهك شروط خدمة متجري آبل وغوغل التي يتم تنزيل تطبيق تلغرام من خلالهما.
ياسمين عثمان التي لمست تحيزا واضحا من قبل منصات اجتماعية عالمية على رأسها فيسبوك لدعم الرواية الاسرائيلية على حساب الفلسطينيين قررت قبل اسابيع قليلة تحميل واستخدام تطبيق " تليغرام" للتراسل الذي وجدت فيه كما تقول " ملجأ محايدا وآمنا" للتواصل والحصول على معلومات متجددة حول الحدث المؤلم في غزة.
ياسمين تقول "استخدامي هذا التطبيق، روسي المنشأ، كان سببه تقييد المحتوى العربي على المنصات الاخرى وتحديدا المحتوى الفلسطيني واحداث غزة".
وتضيف "وجدت فيه سرعة في الوصول لأكبر قدر من المعلومات حول القضية الفلسطينية والاحداث في غزة، ووجود خاصية المجموعات والقنوات التي تساعدنا كداعمين للقضية الفلسطينية لتقديم المساعدة ونشر الجرائم التي يقوم بها الاحتلال ضد اهلنا في غزة".
وأكدت ياسمين أنها بحثت طيلة الفترة الماضية عن بدائل افضل واكثر عدالة وحفاظا على الخصوصية من التطبيقات التي اعتاد عليها الناس في التواصل الاجتماعي وتناقل ومشاركة المحتوى والتي ظهر انحيازها ودعمها الواضح للصهاينة وعلى رأسها فيسبوك وانستغرام، لأن الاخيرة بالنسبة لها " قد فقدت احترامها ومصداقيتها لدى كثير من المستخدمين العرب وحول العالم" لانها تتيح للعدوان الاسرائيلي نشر محتواه التحريضي فيما تقيد حق التعبير للعرب والفلسطيني وبشكل واضح.
وياسمين عثمان هي واحدة من بين آلاف الاردنيين والعرب الذين انضموا الى تطبيق تليغرام للتواصل ومتابعة الاخبار مع الميزات التي يوفرها هذا التطبيق الذي مر على انطلاقته اليوم عشر سنوات، الى جانب منصة "اكس" او "تويتر" سابقا والتي تتيح مساحة للتعبير عن الرأي وبشكل حيادي اكثر من المنصات الاخرى.
إضافة تطبيق " تليغرام" الى قائمة التطبيقات التي يعتمد عليها الأردنيون والعرب في المنطقة وزيادة اعداد مستخدميه عبر عنه مؤسس "تليغرام" بافيل دوروف ثاني أيام العدوان الاسرائيلي على غزة عندما نشر على قناته العامة على التطبيق قائلا: "يقوم حاليا مئات الآلاف بالتسجيل في تليغرام من الاراضي المحتلة" مضيفا أن الشركة توفر الدعم للغتين العبرية والعربية في التطبيق.
وأكد دوروف وقتها " يجب أن يتمتع كل شخص متضرر من الحرب بإمكانية الوصول بشكل موثوق إلى الأخبار والاتصالات".
ولعب تطبيق تليغرام دورا رئيسيا في الحرب الدائرة في قطاع غزة خصوصا من الناحية النفسية عند بداية الحرب عندما سهل إيصال المحتوى إلى ملايين الأشخاص بسرعة بسبب عدم وجود رقابة قوية على المحتوى على هذه المنصة، بالإضافة إلى وجود شبكة واسعة من القنوات والمجموعات العامة.
وقال الخبير في مجال الاعلام الاجتماعي يزن صوالحة ان "تليغرام عبارة عن منصة رسائل وشبكة اجتماعية مختلطة، يمكن للمستخدمين عبرها إرسال رسائل خاصة مع الأصدقاء أو مجموعات الأصدقاء، أو الانضمام إلى "قنوات" عامة مع عدد غير محدود من الأعضاء، أو الانضمام إلى مجموعات خاصة (كل ما تحتاج إليه هو رابط للانضمام)".
وقال "لجوء المستخدمين في الاردن والمنطقة العربية الى " تليغرام" يأتي ردا على سياسات وتقييدات المنصات الاجتماعي مثل فيسبوك وانستغرام للمحتوى الفلسطيني الأمر الذي أغضب المستخدمين الذين وجدوا البديل في التطبيق الذي يعتبر واحدا من تطبيقات التراسل الاساسية اليوم ومثله تطبيقات اخرى مثل السيغنال والفايبر.
ويرى صوالحة "من الجيد أن يجد المستخدم بديلا فعالا للنشر ومتابعة الاخبار، ولكنه نصح بالتواجد الذكي حتى على المنصات التقليدية التي ابدت انحيازا للكيان الصهيوني حتى يستمر صوتنا في الوصول الى الغرب مع قاعدة المستخدمين الهائلة التي تمتلكها منصات مثل فيسبوك وغيرها".
واشار إلى أن المستخدم في العادة يفضل التواجد على منصات يتواجد عليها معظم معارفه وأصحابه ولكن المشهد اليوم يظهر ان هناك تجمعا ورحيلا كبيرا الى تطبيقات بديلة مثل تليغرام.
وعن مميزات تطبيق " تليغرام" قال الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي ان "التطبيق يحمل العديد من المزايا التي تستقطب المستخدمين في كل الحالات وخصوصا في اوقات الازمات والحروب، لافتا الى انه بالإجمال فسر لجوء الكثير من المستخدمين اليوم لتحميل واستخدام التطبيق لـ" عدم تحيزه" للرواية الاسرائيلية كما فعلت منصات اجتماعية اخرى مثل " فيسبوك" و " انستغرام" و " واتساب" وغيرها، كما انه " اصبح الوسيلة المفضلة لقنوات البث للمستخدمين العاديين".
واوضح الصفدي ان ابرز مزايا " تليغرام" تتمثل في توفيره ميزة ( الدردشات الجماعية غير المحدودة)، اذ يسمح تليغرام بأحجام وقنوات أكبر للمجموعات، مما يجعله أكثر ملاءمة للبث إلى جمهور كبير مقارنة مع أحجام مجموعات واتساب المحدودة، والقنوات ليست ميزة قوية ومنافسة لتليغرام.
وبين أن من مزايا التطبيق ايضا (الوصول العام)، موضحا ان قنوات تليغرام مصممة لبث الرسائل لعدد كبير من المشتركين دون الكشف عن هوياتهم، وهذا يجعلها أكثر ملاءمة لنشر المعلومات العامة.
وأشار الصفدي الى ميزة ( المرونة) في التطبيق وذلك من خلال توفيره قنوات تليغرام المزيد من المرونة من حيث التخصيص، حيث يمكن أن تكون لديك قنوات عامة أو خاصة، ويتمتع المسؤول عن القناة بقدر أكبر من التحكم في المحتوى والإعدادات وآلية الوصول للمحتوى.
وأكد ميزة رابعة تتمثل في ( امكانية مشاركة الروابط) يمكن مشاركة قنوات تليغرام بسهولة عبر الروابط، مما يسمح للمستخدمين بالانضمام دون الحاجة إلى دعوة، وهذا يجعلها ملائمة لنمو الجمهور بسرعة.
وقال الصفدي "التطبيق يمتلك ميزة ( تخزين الوسائط) بتوفيره مساحة تخزين سحابية مجانية لملفات الوسائط المتعددة، مما قد يكون مفيدًا عند التعامل مع كميات كبيرة من محتوى الوسائط المتعددة في قناة البث" مبينا ان هذه الميزة تتيح هذه الخاصية للمستخدمين الوصول إلى الرسائل من أجهزة متعددة بسلاسة ويسر من خلال اجهزة متعددة ايضا.
وتأكيدا على المزايا التي استعرضها الصفدي لـ" تليغرام" اكد المستخدم كريم علي الذي يعمل في القطاع الاعلامي بانه " استفاد" كثيرا من هذا التطبيق بالمزايا التي يوفرها وخصوصا لمتابعة اخبار العدوان الهمجي لقوات الاحتلال على غزة.
وقال المستخدم كريم انه انضم الى تليغرام قبل اكثر من اربع سنوات، وهو الامر الذي ابعده بشكل اختياري عن استخدام "تطبيق فيسبوك واصفا اياه بأنه قليل الفوائد" قياسا بتطبيقات اخرى بديلة فضلا عن انه يعرض محتوى عاما غير متخصص قد يضيع الكثير من الوقت عليك.
وبين المستخدم كريم ابن 29 عاما أن هناك ادوات ومزايا يوفرها التطبيق استفاد منها في التعلم الذاتي وخصوصا تعلم اللغات والمونتاج للفيديو والصور الى جانب ما يوفره من تدفق مستمر للاحداث الجارية اذا ما كان المستخدم يتابع قنوات او مجموعات متخصصة في نقل الاخبار.
ومن ميزات تليغرام أيضا سهولة جمع جمهور كبير إذ يمكن أن تحتوي القنوات العامة على عدد غير محدود من المشتركين، والمجموعات الخاصة على 200 ألف عضو، وهو أكثر بكثير من الحد الأقصى المسموح به في واتساب الذي يسمح بالوصول إلى 1024 عضوا فقط.

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