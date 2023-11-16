الإحصاءات العامة تتوجه لإطلاق ذراع لإنتاج البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات بأن الدائرة بصدد أنشأ مركز بيانات وطني تفاعلي بهدف إتاحة الفرصة لمستخدمي البيانات و الخبراء على تحليل الإحصاءات الوطنية اولا بأول.
كما أعلن عن توجه الدائرة لإطلاق ذراع لإنتاج البيانات الإحصائية من خلال الذكاء الاصطناعي إضافة إلى إطلاق قاعدة نماذج تحليلية للبيانات الوطنية ستكون موجهة بشكل رئيسي للباحثين
و أكد فريحات على هامش ندوة إطلاق النتائج الرئيسية لمسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، بأن الدائرة تسعى إلى تحديث الإحصاءات بشكل مستمر لما تشكله من رافدا اساسي لإعداد الخطط الوطنية ، وتحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
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