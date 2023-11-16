Thursday, 16 November 2023 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإحصاءات العامة تتوجه لإطلاق ذراع لإنتاج البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي

11/16/2023 5:08:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات بأن الدائرة بصدد أنشأ مركز بيانات وطني تفاعلي بهدف إتاحة الفرصة لمستخدمي البيانات و الخبراء على تحليل الإحصاءات الوطنية اولا بأول.
كما أعلن عن توجه الدائرة لإطلاق ذراع لإنتاج البيانات الإحصائية من خلال الذكاء الاصطناعي إضافة إلى إطلاق قاعدة نماذج تحليلية للبيانات الوطنية ستكون موجهة بشكل رئيسي للباحثين
و أكد فريحات على هامش ندوة إطلاق النتائج الرئيسية لمسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، بأن الدائرة تسعى إلى تحديث الإحصاءات بشكل مستمر لما تشكله من رافدا اساسي لإعداد الخطط الوطنية ، وتحليل الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

MENAFN16112023000072011014ID1107437361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث