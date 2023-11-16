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الإحصاءات تعلن نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023

11/16/2023 5:08:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة







بلغت نسبة التعليم العالي لدى النساء في الفئة العمرية من عمر 15-50 عام نحو 35٪ مقابل 33٪ لدى الرجال لذات الفئة العمرية، وفق ما اعلنت دائرة الاحصاءات العامة اليوم الخميس.
وأظهرت النتائج انخفاض معدل الإنجاب في الأردن خلال العام الحالي بنقطة مئوية مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 2.6٪
و وفق النتائج سجلت أعلى معدلات للإنجاب في محافظتي المفرق و عجلون بواقع 3.1٪، والـدني في محافظات العقبة 1.5٪.
وبالنسبة لمعدل الإنجاب بحسب الجنسية بلغ معدل الإنجاب في وسط المواطنين الأردنيين 2.5٪ مقابل 4.2٪ بين اللاجئين السوريين.

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