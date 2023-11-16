الإحصاءات تعلن نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة
بلغت نسبة التعليم العالي لدى النساء في الفئة العمرية من عمر 15-50 عام نحو 35٪ مقابل 33٪ لدى الرجال لذات الفئة العمرية، وفق ما اعلنت دائرة الاحصاءات العامة اليوم الخميس.
وأظهرت النتائج انخفاض معدل الإنجاب في الأردن خلال العام الحالي بنقطة مئوية مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 2.6٪
و وفق النتائج سجلت أعلى معدلات للإنجاب في محافظتي المفرق و عجلون بواقع 3.1٪، والـدني في محافظات العقبة 1.5٪.
وبالنسبة لمعدل الإنجاب بحسب الجنسية بلغ معدل الإنجاب في وسط المواطنين الأردنيين 2.5٪ مقابل 4.2٪ بين اللاجئين السوريين.
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