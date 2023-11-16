حقيقة معاقبة لاعب منتخب مصر للسلاح الذي رفض مصافحة منافسه الاسرائيلي

كشف مصدر في الاتحاد المصري للسلاح ان تصرف لاعب المنتخب محمود محسن في بطولة كأس العالم لسلاح المبارزة الأخيرة التي أقيمت في سويسرا برفضه مصافحة منافسه الإسرائيلي دانييل فريدمان، سليم وقانوني بنسبة 100 بالمئة.



وكانت هناك ضغوط شديدة مورست على الاتحاد الدولي للعبة لإيقاف لاعب منتخب مصر بعد انتهاء اللقاء ورفضه مصافحة خصمه بعد فوزه عليه بنتيجة 5-0 في دور المجموعات البطولة مكتفيا بمد سلاحه من بعيد.



وأكد المصدر أن هناك تعديلات أجراها الاتحاد الدولي للعبة في شهر تموز/ يوليو الماضي، بعد رفض لاعبة أوكرانية مصافحة لاعبة روسية بسبب الحرب، وبموجبها لا توجد أي عقوبات على اللاعب.



وختم ان لاعب منتخب مصر لم يخطئ وجاء تصرفه بشكل تلقائي دون تخطيط نتيحة تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفضه مصافحة اللاعب الاسرائيلي واستخدم حقه القانوني واللائحة التى تسمح له بعدم مصافحة المنافس.