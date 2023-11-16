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دورتموند يرد على شائعات انتقال براندت

11/16/2023 5:08:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن لاعب خط الوسط يوليان براندت ليس للبيع، وذلك وسط شائعات ترددت حول إمكانية انتقاله.

وقال كيل في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية :"لم نمدد عقده في أبريل الماضي حتى 2026 من أجل لا شيء. إنه جزء مهم للغاية من فريقنا. لهذا فانتقاله ليس مطروحا على الإطلاق."

وحامت الشائعات مؤخرا حول رغبة أرسنال ونيوكاسل الإنجليزيين في التعاقد مع براندت، وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن دورتموند قد يتلقى عروضا تفوق قيمتها 50 مليون يورو للتعاقد مع براندت خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان براندت قد انتقل من ليفركوزن إلى دورتموند في عام 2019 مقابل 25 مليون يورو.

وفي الموسم الحالي، يعد براندت واحدا من أفضل عناصر الفريق الذي يدربه المدير الفني إيدين تيرزيتش.

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