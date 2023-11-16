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بيكهام: ميسي هدية للولايات المتحدة والدوري الأميركي

11/16/2023 5:08:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعتبر البريطاني ديفيد بيكهام المشارك في ملكية نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم في حديث لوكالة فرانس برس على هامش مباراة ضمن كأس العالم للكريكيت في بومباي، أن التعاقد مع بطل مونديال قطر العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي كان هدية للولايات المتحدة والدوري.

وأضاف نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان وميلان الإيطالي السابق: عندما يخبرني أحدهم أنّ ليونيل ميسي يلعب مع إنتر ميامي، لا أستطيع أن أصدّق ذلك حتى الآن.

وتابع: بصفتي مالكًا، أنا فخور جدًا بوجود أفضل لاعب في العالم في الفريق. كنا نعلم أن جلب ليو إلى الولايات المتحدة، وليس فقط إلى ميامي، كان بمثابة هدية للولايات المتحدة والدوري الأميركي لكرة القدم.

وأردف بيكهام الذي اعتزل عام 2013: لأن شخصًا مثله يغير قواعد اللعبة، فهو مصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين. لهذا السبب أردنا ليو في الفريق. بالطبع، نريد أيضًا الفوز بالألقاب، لنكون أفضل فريق في البطولة. لكن أحد أسباب التعاقد معه هو أن يكون مصدر إلهام للجيل القادم من اللاعبين في الولايات المتحدة.

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