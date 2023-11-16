Thursday, 16 November 2023 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعديلات في هاس.. وجنرال موتورز تقتحم عالم الفئة الأولى

11/16/2023 5:08:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - أوضح فريق هاس أنه سيستعمل تحديثات قديمة وجديدة خلال جولة لاس فيجاس المقبلة في بطولة العالم للفورمولا 1، حيث سيجرب نيكو هولكنبرج الحزمة الانسيابية الأقدم، بينما سيستعمل كيفن ماجنوسن الحزمة الأحدث.
لا يعود هذا القرار إلى رغبة الفريق بجمع البيانات وتجربتها، بل ببساطة إلى الطريقة التي يفضلها كل سائق.
وكان الفريق، اتخذ طريقا مختلفا مع التحديثات، ويبدو أنه وجد أرضية جيدة للعمل وتعزيز موقعه ضمن فرق الوسط، لكن ما تزال السيارة قاسية للغاية على الإطارات، ما يترك السائقين فريسة للمنافسين.
وقال جونتر شتاينر مدير الفريق: "العامل الأساسي وراء القرار حيث يفضل نيكو الخصائص الأقدم وكيفن بعكسه، قررنا السير بهذا القرار فهذا ما أراداه، لدينا سباقان ولا شيء لنخسره، لذا قررنا تجربة ذلك".
وأردف: "بوسعنا جمع البيانات، لكننا جمعنا ما يكفي، إنه قرار جاء بناء على رغبة كل سائق ولا شيء آخر. كي يكونا في موقع مريح في التعامل مع السيارة".
وأشار شتاينر إلى أن المشكلة الأساسية في السباقات هي ارتفاع حرارة سطح الإطار ما يؤدي إلى انزلاقها بشكل مفرط، مؤكدا ضرورة حل ذلك في سيارة 2024، وقال: "نحن نتعلم من الأمور التي ننجح بتطبيقها، وعلينا حل هذه المشكلة. نعلم النواحي التي يجب العمل عليها في مسألة الانسيابية. لكن ما يزال علينا حل هذه المشكلة".
واختتم: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح. بالنسبة للعام المقبل، سنقوم بحل هذه المشكلة ونتعلم المزيد حول تبريد العجلات وغير ذلك".
ستيلا: هذه نقطة قوة ريد بول
تحدث أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين، حول النقطة التي تتفوق فيها ريد بول لتصنع الفارق في الفورمولا 1 حالياً.
أحرز لاندو نوريس سائق مكلارين قطب الانطلاق الأول خلال التصفيات القصيرة في البرازيل، ليحل ثانياً خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بول في السباق القصير.
وتكررت النتيجة في السباق الرئيسي حين تقدم نوريس من المركز السادس إلى الثاني.
لكن ورغم أن فيرستابن تقدم على بقية المنافسين بشكل كبير ليحرز الفوز، بقي نوريس قريباً منه ليعبر خط النهاية بفارق 8 ثوان فقط حتى أنه كان قادراً على مجاراة وتيرة ريد بول لفترة طويلة في السباق.
لكن ومع بدء الإطارات في التآكل، أخذت سيارة مكلارين في الانزلاق ليتراجع بعض الشيئ.
ويدرك ستيلا، أنه ورغم التحسن الممتاز للسيارة خلال الموسم، لتصبح ثاني أسرع السيارات وأقوى منافسي ريد بول، تبقى معدلات تآكل الإطارات نقطة تتفوق فيها ريد بول، وقال: "أعتقد أن الفارق يتأثر بشكل رئيسي بالإطارات المستعملة. على إطارات جديدة بوسعنا المنافسة".
وأكمل: "لكن وحال ما تبدأ الإطارات في التآكل، يظهر جليا أن ماكس مع ريد بول، يمتلك تآكلا أقل. معدل التآكل يعادل تقريبا عُشر ثانية كل لفتين، ذلك معدل كبير. أعتقد أنها النقطة التي يتفوقون فيها حالياً".
جنرال موتورز تقتحم
الفئة الأولى
يسجل صانع السيارات جنرال موتورز (جي أم) لدى الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، كمزود للمحركات لفرق الفورمولا 1 بدءا من العام 2028، حسب ما أشار الصانع العملاق الأميركي، ما يمنح فريق أندريتي دفعة قوية في مخطط انضمامه إلى البطولة العالمية.
وكانت حظيرة السيارات الأميركية أندريتي غلوبال، أعلنت في بداية العام الحالي أنها دخلت بشراكة مع "جي أم" من خلال كاديلاك، وهي إحدى العلامات التجارية لشركة جنرال موتورز، من أجل محاولة العودة إلى الفورمولا 1 في السنوات المقبلة، ولكن من دون هوية مزود المحركات.
وأعلن مارك روس، رئيس جنرال موتورز، في بيان، أنه اعتبارا من العام 2028، "سيتم تزويد فريق أندريتي كاديلاك للفورمولا واحد الجديد بمحرك جنرال موتورز".
وتابع، "بفضل خبرتنا الهندسية والسباقات، نثق بأننا سنعمل على تطوير مجموعة دافعة ناجحة (محرك) لهذه السلسلة وأن يكون أندريتي كاديلاك جديرا بحمل اسمه".
ورحب رئيس "فيا" الإماراتي محمد بن سليم، بهذه الخطوة وقال في تغريدة: "يسعدني أن أسمع أن جنرال موتورز سجلت كشركة مصنعة لمحركات الفورمولا 1. وهذا يدعم اختيار الاتحاد الدولي للسيارات فيما يتعلق بالقوانين المستقبلية".
وتابع: "يعد وجود العلامات التجارية الأميركية الشهيرة مثل أندريتي وجي أم بمثابة أخبار جيدة لهذه الرياضة".
ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من شهر على منح "فيا" الضوء الأخضر لأندريتي كاديلاك ليصبح الفريق الحادي عشر في الفورمولا واحد.
في المقابل، ينتظر فريق أندريتي كاديلاك لمالكه مايكل أندريتي سائق الفورمولا 1 السابق ونجل ماريو، بطل العالم السابق في الفئة الاولى العام 1978، موافقة الـ"فورمولا وان مانجمنت" (فوم)، وهي مجموعة شركات تروج وتملك الحقوق التجارية للبطولة العالمية للانضمام إلى البطولة اعتبارا من العام 2025.
وكانت الفرق الحالية، عبرت عن ترددها في خطوة انضمام فرق جديدة إلى البطولة بسبب التأثير المالي الذي قد يحدثه ذلك على توزيع الأرباح الناتجة عن الفورمولا واحد.
وحسب الموقع المتخصص "أوتوسبورت"، سيتواجد ممثلو جنرال موتورز وأندريتي نهاية الأسبوع الحالي في لاس فيجاس، بمناسبة الجولة قبل الأخيرة من الفورمولا 1 من أجل "الضغط على فوم" للتوصل إلى اتفاق.
ريد بول متوترة ومتحمسة
قالت شركة ريد بول: "إنها تشعر بالتوتر والحماس، مع بقاء عامين فقط على التحدي الكبير الذي ينتظرها في الفورمولا 1، عبر تصنيع محركاتها الخاصة".
هيمنت العلامة النمساوية على حقبة المحركات الحالية، وذلك بعد حسم لقبي المصنعين والسائقين في الموسمين 2022 و2023.
لكن ريد بول أمام تحد جديد بالكامل مع حقبة القوانين الجديدة والتزامها بتصنيع وحدات الطاقة الخاصة بها، حيث استثمرت بشكل كبير في قسم وحدات الطاقة، وضمت كذلك مجموعة من أهم الأشخاص المعروفين في هذا المجال بهدف ضمان التنافسية.
ويدرك كريستيان هورنر مدير الفريق حجم التحدي المنتظر والتاريخي للعلامة النمساوية، حيث أجاب حين سئل إن كان هناك نوع من التوتر خصوصا بعد الشراكة الناجحة جداً مع هوندا حاليا: "نعم، لكن هذه هي الحياة صحيح؟ لا شيء يبقى للأبد. وعليك مواصلة التطور".
وقررت ريد بول الاتجاه في طريق تصنيع محركاتها الخاصة بعد أن أعلنت هوندا نيتها الانسحاب من الفورمولا 1 - وهو قرار تراجع عنه المصنع الياباني حالياً.
ورغم أن تصنيع المحركات مسألة تتطلب إنفاقا هائلا، لكن هورنر أكد أن العامل الأساسي الإيجابي وراء مثل هذه الخطوة يكمن في عدم الاعتماد على الآخرين للحصول على الأداء المطلوب لتحقيق النجاح، وقال: "في العام 2026، سنبدأ المرحلة الجديدة، ونستلم زمام المبادرة في إحدى النواحي التي لم تكن تحت سيطرتنا سابقاً، لا أعتقد أن الناس تدرك حجم التحدي الذي نخوضه في العام 2026".
وتابع: "لدينا عامان أمامنا. ورغم أن تلك تبدو فترة بعيدة، لكنها تعادل 100 أسبوع تقريباً قبل أن نبدأ بوضع وحدات طاقة ريد بول في السيارة. إنها مسألة تثير التوتر والحماس في الوقت ذاته".
واختتم: "لكننا نسير في اتجاه جيد. لدينا مجموعة من الأشخاص الرائعين. ونتطلع قدماً للأمام".
من ناحية ثانية، يرى فريق ريد بول أن مهارة ماكس فيرستابن في قراءة سباقات الفورمولا 1 عامل أساسي وراء قدرته على تحقيق الانتصارات هذا الموسم.
رغم اقتراب المنافسين على مدار الموسم، لكن ريد بول نجحت بالدفاع وبقوة حيث تمكن فيرستابن من البقاء في المقدمة.
وفي البرازيل تكررت المسألة، حيث بدا لاندو نوريس سائق مكلارين قريبا من الهولندي في السباقين القصير والرئيسي، قبل أن يتمكن من تعزيز صدارته لاحقاً.
وأوضح هورنر، أن ما حصل ليس نابعاً من محاولات ريد بول إخفاء وتيرتها الحقيقية، بل من قدرة فيرستابن على إدارة وتيرته والحفاظ على إطاراته ليضمن سيطرته على المنافسة، وقال: "أعتقد أن الجميع أدار وتيرته بشكل مختلف خلال السباق، لكنني أعتقد أن ماكس بات جيداً في قراءة السباقات".
وأكمل: "لا يستسلم للذعر في حال اكتشف أن منافساً قد اقترب منه في مرحلة ما من السباق، وذلك لأنه يخطط على المدى الطويل، أعتقد أن ذلك نابع من ثقته بموقعه الحقيقي".
ويرى هورنر، أن فيرستابن يحصد الآن ثمار خبرته التي اكتسبها في المواسم السابقة، حتى حين كانت مرسيدس تتفوق عليه خلال سنوات هيمنتها.
وحين سئل إن كان يعتقد أن فيرستابن طور قدرة مثالية على إدارة الإطارات، أجاب هورنر: "في العام 2019، أعتقد أنه حينها قد تحسن بشكل كبير للغاية".
وواصل: "من ثم في العام 2020. لكن مرسيدس امتلكت حينها سيارة صاروخية، رغم ذلك تمكنا من الفوز ببعض السباقات. بعدها، تحسن في موسم 2021 بشكل هائل".
ورغم أن انتصارات فيرستابن تبدو سهلة من الخارج، لكن فيرستابن كشف أن معدلات التآكل في البرازيل صعبت بشكل كبير من مهمته.
فقال: "ربما تبدو المهمة سهلة من الخارج، لكنني أعتقد أن لاندو كان قادرا على مجاراة أزمنة لفاتي خلال جميع أقسام السباق، في اللفات الخمس أو العشر الأخيرة كنا بالطبع نمتلك تآكلا أفضل للإطارات. لكن نعم، في بداية كل قسم كان علي التركيز كثيراً وعدم ارتكاب الأخطاء".
واختتم: "هنا، معدلات التآكل مرتفعة والقيادة ليست سهلة. لا يمكنك التراخي خلف المقود من دون مواجهة عواقب". -(وكالات)

MENAFN16112023000072011014ID1107437352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث