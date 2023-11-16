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لقاء الصديقين ميسي وسواريز يطغى على قمة الأرجنتين والأوروغواي

11/16/2023 5:08:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى مواصلة انتصاراته المتتالية في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المرهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، عندما يستضيف منتخب الأوروغواي ضمن منافسات الجولة الخامسة.
وفي بوينوس أيريس، ستكون الأنظار شاخصة إلى مواجهة "الصديقين" ليونيل ميسي ولويس سواريز، اللذين لعبا معا لفترة طويلة في صفوف برشلونة الإسباني، إذ عاد الأخير إلى صفوف منتخب الأوروغواي، وهو يتصدر حاليا ترتيب هدافي الدوري البرازيلي مع فريقه جريميو برصيد 14 هدفا، وقد يشارك كبديل أو إلى جانب مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونيز.
وتتصدر الأرجنتين ترتيب التصفيات بـ12 نقطة بالعلامة الكاملة، وتتقدم بفارق كبير نسبيا بلغ 5 نقاط عن أقرب منافسيها، لذا يأمل أبطال العالم بأن يواصلوا سلسلة انتصاراتهم اللافتة منذ نهاية كأس العالم في قطر، والاقتراب خطوة إضافية نحو مونديال 2026.
ويبدو مشوار الأرجنتين بمثابة النزهة نحو كأس العالم، خصوصا مع ارتفاع عدد المتأهلين إلى ستة منتخبات مباشرة وخوض السابع ملحقا قاريا، بعد رفع عدد المشاركين إلى 48.
وعلى غرار الأرجنتين التي فازت في الجولة الثالثة على مضيفتها البيرو 2-0 لتحقق فوزها الـ14 تواليا في كل مبارياتها الدولية، ومن ضمنها إحراز 34 هدفا، حققت الأوروغواي فوزا مثيرا على حساب البرازيل 2-0.
وانتزعت الأوروغواي بالتالي المركز الثاني في التصفيات برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن البرازيل الثالثة وفنزويلا الرابعة.
ورفع ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات، في الجولة السابعة من التصفيات رصيده الدولي مع بطلة العالم إلى 106 أهداف، بعدما هز الشباك مرتين في الدقيقتين 32 و56 على استاد ناسيونال في العاصمة ليما.
وقال ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الزاخرة بعد المباراة الأخيرة أمام البيرو: "هذا الفريق رائع. في كل مرة يلعبون يقتربون من أن يصبحوا الأفضل في التاريخ".
وتابع نجم برشلونة الإسباني السابق: "أعتقد أننا نتطور فنيا. أصبحنا واثقين بعد الفوز بكأس العالم، أكثر حرية، وحدة وقوة".
بدوره، قال مدربه ليونيل سكالوني: "فهم الفريق ميسي منذ فترة طويلة. يستفيد منه ويجعله مرتاحا. آمل في أن يستمر لأطول فترة لأن الجميع سعداء برؤيته في الملعب".
وإضافة إلى القوة الهجومية التي أظهرها الـ"ألبيسيليستي"، فقد حافظ رجال المدرب سكالوني على نظافة شباكهم لثماني مباريات متتالية منذ الفوز على فرنسا في نهائي المونديال.
وسيطمح رفاق ميسي، إلى أن يحافظوا على العلامة الكاملة تمهيداً للموقعة النارية المرتقبة أمام الغريم البرازيلي اللدود في الجولة المقبلة الأربعاء المقبل.
ويملك المنتخب الأرجنتيني سجلا واعدا في الفترة الأخيرة أمام الأوروغواي، حيث لم يخسر أمامه في المباريات السبع الأخيرة وحقق الفوز في المباريات الثلاث الأخيرة التي جمعتهما.
من جهتها، تدخل البرازيل إلى مواجهتها المرتقبة بضيافة كولومبيا وهي لا تحتمل خسارة جديدة في ظل تقارب شديد بين الفرق حيث لا تفصل بين المركز الثاني والثامن سوى 3 نقاط.
وشكلت المباراة الأخيرة للبرازيليين أمام الأوروغواي نكسة كبيرة تعززت أيضا بخسارة نجم الفريق نيمار للإصابة التي ستبعده لفترة طويلة، علما بأنها كانت الخسارة الأولى لأبطال العالم 5 مرات في التصفيات منذ تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2015، والخسارة الأولى أمام الأوروغواي منذ 22 سنة.
ويأمل البرازيليون تلافي الخسارة من كولومبيا التي ستضعهم في موقف حرج قد يبعدهم عن المراكز الثلاثة الأولى، خصوصا أن المنتخب الكولومبي سيكون مندفعا لتحقيق فوزه الأول بعد ثلاثة تعادلات متتالية.
وبعد غيابه عن كأس العالم 2022، لم يخسر المنتخب الكولومبي في التصفيات الحالية ويحتل المركز الخامس بفارق نقطة واحدة عن البرازيل.
ويتسلح المنتخب البرازيلي بسجل إيجابي بمواجهة كولومبيا، حيث فاز في مبارياته السبع الأخيرة التي جمعتهما.
توقع لاعب وسط المنتخب البرازيلي برونو جيماريش، أن تكون مباراة المنتخب أمام كولومبيا في بارانكيا "صعبة"، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والضغط الجماهيري.
وقال لاعب نيوكاسل الإنجليزي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة الفريقين: "كولومبيا خصم صعب، ويتزايد عدد لاعبيها في أوروبا. نعرف أن الأجواء هناك ساخنة، والجماهير منخرطين، إنها مباراة صعبة".
وأضاف، "أنه منافس صعب ولكنني أعتقد أننا يمكننا الذهاب إلى هناك والفوز. نعرف أن الطقس في بارانكيا حار للغاية. إنها مباراة بدنية ومنتخبهم يضم العديد من اللاعبين المعروفين. إنها صعبة ولكن يمكننا الفوز".
وفي ظل غياب كاسيميرو، يعي جيماريش الدور الذي سيقع عليه من أجل احتواء خط الوسط.
وقال: "كاسيميرو لاعب قدوة، قائد، أنا أيضا كنت قائد منتخب الشباب والآن أود الحديث وممارسة الدور قيادي. هذا سيستمر مع الوقت، أريد أن أقوم بهذا الدور الرياضي وآمل أن أثبته".
وأجرى المنتخب البرازيلي أول من أمس، مرانه الأول في المقر الرياضي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم في تيريسوبوليس، في منطقة ريو دي جانيرو، استعدادا للمبارتين المقبلتين في التصفيات.
وبعد لقاء كولومبيا، تواجه البرازيل على أرضها منتخب الأرجنتين المتصدر بـ12 نقطة على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.
وتطمح فنزويلا، إلى مواصلة سعيها للتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها عندما تستضيف الإكوادور.
وبعد فوزها الكبير على تشيلي 3-0 في ماتورين في الجولة السابقة، باتت فنزويلا في وضعية تسمح لها بالحلم بالمشاركة للمرة الأولى في كأس العالم، إذ تحتل المركز الرابع برصيد سبع نقاط بفارق الأهداف فقط عن الأوروغواي الثانية.
وفي مواجهتين، تستضيف بوليفيا نظيرتها البيرو، فيما تحل الباراغواي التي حققت فوزها الأول في التصفيات في الجولة الماضية ضيفة على تشيلي.
وأكد الأرجنتيني إدواردو بيريزو، مدرب منتخب تشيلي، أن مباراة فريقه أمام الباراغواي في العاصمة التشيلية سانتياجو، "مهمة للغاية، وأن الانتصار فيها سيريحنا كثيرا، وسنسعى إليه"، من أجل التقدم في جدول الترتيب، قبل الخروج بعدها بأيام لمواجهة الإكوادور.
وأكد بيريزو في تصريحاته: "نعم، نحتاج للفوز يوم الخميس، باراغواي منافس مباشر لنا، ومواجهته تتطلب بذل أقصى جهد ممكن، وتحسين مواقفنا أمام المرمى، وفي ترجمة الفرص لأهداف. نحن فريق يحب الاستحواذ على الكرة، واللعب بجماعية من أجل خلق فرص للتسجيل، فضلا عن الضغط العالي بقوة عندما لا تكون الكرة معنا".
كما قلل بيريزو من أهمية تجربته كمدرب لباراغواي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، ومدى تأثيرها في نتيجة مواجهتهما المقبلة.
وشدد، "لا أعتقد أن معرفتي السابقة بباراغواي قد تمنحني الأفضلية. نعم أعرف اللاعبين، ولكن هناك مدربا مختلفا، كما أن مواجهات التصفيات مختلفة".
ويمر "لا روخا"، بفترة صعبة على مستوى النتائج في التصفيات، حيث لم يحقق سوى انتصارا وحيدا في الجولات الأربع التي لعبت، مقابل تعادل وخسارتين، ليحتل المركز الثامن بـ4 نقاط، وبفارق الأهداف فقط خلف باراغواي. -(وكالات)

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