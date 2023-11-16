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عمان وحرثا يتجاذبان لقب كأس اليد النسوي

11/16/2023 5:08:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان - يدفع فريقا عمان وحرثا بكل قوتهما الفنية، في المواجهة المنتظرة التي تجمع بين الفريقين عند الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل، في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك للظفر بلقب بطولة كأس الأردن للسيدات لموسم 2023.
الأرقام الفنية التي خرج بها الفريقان في الموسم الحالي من خلال مشاركتهما في (مباراة كأس السوبر، ودوري أندية الدرجة الأولى، وبطولة كأس الأردن)، تشير بل تؤكد أفضلية فريق عمان وتفوقه على منافسه حرثا بالعديد من المزايا الفنية، ولعل تتويجه بلقب كأس السوبر ودوري أندية السيدات، لتأكيد على ما حققه من إنجازات لافتة في البطولات الماضية، وتؤكد قدرته على مواصلة حصد الألقاب على حساب منافسه حرثا.
في المباراة الأخيرة بين الفريقين، والتي جمعتهما في بطولة دوري أندية السيدات، لم يجد فريق عمان أدنى صعوبة في الخروج بنتيجة كبيرة وصل فيها فارق الأهداف مع صافرة النهائية إلى 13 هدفا، وبنتيجة 33-20، وهي النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث المنافسة بين الفريقين على أي لقب، كانت تحسم في اللحظات الأخيرة.
قائمة فريق عمان والذي يشرف عليها المدرب محمد فضل ومساعده نادر منير، تضم لاعبات على سوية عالية ويتفوقن على منافساتهن من فريق حرثا، فالفريق يعتمد بشكل كبير على الهجمات المضادة السريعة، والتي توفر لها عادة فرص تسجيل الأهداف، ومن أبرز لاعباته عائشة المجالي وسارة حلبية وناهد الرواشدة ولبنى سلامة وتمارا خليفات وحارسة المرمى ليما ابده.
فريق حرثا والذي لم يقدم هذا الموسم مستوياته المعهودة، تراجع بصورة غريبة، وتنازل عن ألقابه لمصلحة منافسه فريق عمان، بعد أن تمكن في الموسم الماضي من الفوز بلقب الدوري وبطولة كأس الأردن، ولعل عدم الاسقرار الفني من خلال تبديل المدربين، وابتعاد عدد من لاعباته صاحبات الخبرة، وعدم وجود اللاعبات الشابات والناشئات، عوامل ساهمت بتراجع المستوى الفني للفريق.
قاد الفريق في الموسم الحالي المدرب إياد العقيلي، والذي يبدو أنه لن يستمر مع الفريق، حيث غاب عن الفريق في أغلب مجريات الشوط الثاني في مباراة فريقه الأخيرة أمام فريق عمان، والفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبات أبرزهن، فلك عبيدات ودينا عبيدات وهيا عبيدات وأمل عبيدات. المباراة يتوقع أن تحفل عبر شوطيها بكامل الندية والإثارة، نظرا لتطلعات الفريقين في تحقيق الفوز، ففريق عمان يتطلع إلى تحقيق الثلاثية في إنجاز غير مسبوق، فيما يرنو فريق حرثا من الخروج بنتيجة الفوز وتعويض ما فاته من خسائر أمام منافسه عمان.
ويذكر أن فريق عمان تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز الذي حققه على فريق الفجر بنتيجة 46-12، وجاء تأهل فريق حرثا بعد أن تغلب على فريق البتراء بنتيجة 37-12، علما بأن بطولة كأس الأردن أقيمت وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وبمشاركة الفرق الأربعة.

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