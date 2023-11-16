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الكيك بوكسينج يغادر إلى البرتغال للمشاركة ببطولة العالم

11/16/2023 5:08:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يغادر وفد المنتخب الوطني للكيك بوكسينج اليوم إلى البرتغال للمشاركة في بطولة العالم، والتي ستنطلق يوم غد وحتى 26 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من 77 دولة.
ويترأس وفد المنتخب المسافر إلى البرتغال، رئيس اتحاد الكيك بوكسينج سامي الوحش، ويضم الوفد أيضا كلا من: نائب رئيس الاتحاد رعد هارون، والمدربان عيسى أبو نصار ورائد الدبج، والمعد البدني هيثم أبو الرب، والحكم الدولي جهاد عشا.
واختار مدرب المنتخب الوطني للكيك بوكسينج عيسى أبو نصار، 12 لاعبا للمشاركة في البطولة، أملا بتحقيق الإنجازات والصعود على منصات التتويج، قبل أن يتقلص العدد خلال الأيام القليلة الماضية إلى 9 لاعبين، بعد تعذر مشاركة اللاعب لؤي الأزعر بسبب وعكة صحية ألمت به، وعلي عباس لأسباب خاصة، فيما سيغيب عدي أبو حصوة بسبب إصابة تعرض لها مؤخرا.
ويمثل المنتخب في البطولة كل من: سعيد الرمحي (وزن تحت 54 كغم فل كونتاكت)، قيس الجمل (وزن تحت 57 كغم فل كونتاكت)، إبراهيم جمعة (وزن تحت 60 كغم فل كونتاكت)، يوسف النادي (وزن تحت 63.5 كغم فل كونتاكت)، أنس الظهراوي (وزن تحت 67 كغم )، محمد المعايطة (وزن تحت 71 كغم فل كونتاكت)، قصي سامر (وزن تحت 71 كغم لوكيك)، علي خلف (وزن تحت 86 كغم فل كونتاكت)، عبد الرحيم المعايطة (وزن تحت 91 كغم فل كونتاكت).
وأكد أبو نصار، أن المنتخب استعد بصورة جيدة للبطولة، عقب التحضير الفني والنفسي لها من قبل إدارة الاتحاد والجهاز الفني، موضحا أن المحاولات من قبل اللاعبين للعودة بميدالية ملونة إلى عمان، في ظل توفير الاتحاد جميع إمكانياته اللازمة من أجل نجاح المنتخب.
وبين أبو نصار في حديثه لـ"الغد"، أن المنتخب اعتبر البطولة العربية التي أقيمت في العراق قبل شهرين، محطة تحضيرية لبطولة العالم، والتي تستحوذ على اهتمام اللاعبين المميزين من مختلف القارات.
وأضاف: "تشهد البطولة مشاركة لاعبين من المنتخب الوطني للمرة الأولى في بطولة العالم، وهؤلاء اللاعبون يشكلون الجيل الحديث لرياضة الكيك بوكسينج، حيث تبلغ أعمار معظمهم 19 إلى 23 عاما".
ويأمل أبو نصار، بأن يحقق اللاعبون الاستفادة القصوى من البطولة، في ظل احتكاكهم مع لاعبين ذات مستويات مميزة، موضحا أن الثقة عالية باللاعبين في الوصول لأدوار متقدمة، مع إشارته إلى أن اللاعبين سينافسون في البطولة بأدوار مختلفة بحسب عدد اللاعبين المشاركين من كل وزن.
وكان المنتخب حصد ميدالية برونزية في مشاركته الأخيرة ببطولة العالم في العام 2021، والتي أقيمت في إيطاليا، وجاءت عبر اللاعب علي خلف بوزن تحت 81 كغم.

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