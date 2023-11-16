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‏صور المنتخب الوطني في الكتاب الدولي شهادة جديدة بتألق الكراتيه الأردنية

11/16/2023 5:08:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - حظيت صور المنتخب الوطني للكراتيه بحيز كبير، في الكتاب الذي أصدره الاتحاد الدولي للعبة أول من أمس، والذي يحتوي على صور فوتوغرافية لمنافسات بطولة ‏العالم التي أقيمت أخيرا في هنغاريا، في مشهد يؤكد مكانة الكراتيه الأردنية التي تصدرت المشهد العالمي أخيرا، بعد سلسلة من الإنجازات.
ويحتوي الكتاب الرسمي لبطولة العالم، على العديد من الصور التي تم التقاطها في البطولة، ليحظى منتخبنا بنصيب وافر منها، في إقرار بتألق لاعبينا.
واختار الاتحاد الدولي صورا لفرحة المنتخب الوطني للكراتيه صاحب ‏الميدالية الذهبية في بطولة العالم للقتال الجماعي، ولحظة ‏‏‏تتويجه ‏بالمركز الأول في البطولة‎.‎
وصنعت رياضة الكراتيه الأردنية تاريخا مشرفا بشهادة الاتحاد الدولي، ‏عندما حقق المنتخب الوطني الميدالية الذهبية ‏‏‏للقتال ‏الجماعي، وهي الميدالية الأولى للأردن في تاريخ مشاركاتها ببطولة العالم للكراتيه، كما نال لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري الميدالية ‏البرونزية التاريخية الأولى في القتال الفردي في البطولة، وجاء الأردن في المركز الثاني عربيا والسابع عالميا في الترتيب العام ‏‏لبطولة العالم في هنغاريا.‏
‏‎وتلقى الاتحاد الأردني، إشادة كبيرة من الاتحادات الآسيوية والعربية ‏وغرب آسيا، وعدد كبير من الدول المشاركة في بطولة العالم ‏‏‏على ‏‏‏ضوء ‏تطور "الكراتيه الأردنية" وظهورها في البطولة كمنافس قوي.‏
وبات المنتخب الوطني للكراتيه يتقدم بخطوات ثابتة نحو صدارة المشهد ‏العالمي، بكل ثقة واقتدار، بفضل خطة ‏‏‏استراتيجية مبنية ‏على دعائم ‏‏‏عديدة، بقيادة الجهاز الفني المتميز الذي يقوده المصري محمد إبراهيم، والذي نجح في تحقيق عدد كبير من الإنجازات في البطولات ‏العالمية ‏‏‏والدوري العالمي والبطولات الآسيوية وغرب آسيا ‏‏والعربية، من أبرزها صدارة المنتخب الوطني لبطولة غرب آسيا، التي أقيمت في الأردن في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، كما توج لاعب ‏المنتخب الوطني حسن المصاروة بالميدالية ‏الذهبية، ونال لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة الميدالية البرونزية، ‏بالجولة الرابعة والأخيرة للعام الحالي من بطولة الدوري العالمي والتي احتضنتها مدينة دبلن الأيرلندية في الشهر نفسه. ‏
وحصد المنتخب الوطني للكراتيه في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب ‏الآسيوية الـ19 في الصين، في تشرين الأول (أكتوبر) ‏‏الماضي، 5 ميداليات من بينها فضيتان عن طريق لاعبا المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة وحسن المصاروة و3 ميداليات ‏برونزية عن طريق ‏لاعبي المنتخب الوطني عبدالله حماد ومحمد الجعفري وجود الضروس. ‏
‏ونجح لاعب المنتخب الوطني كريم أبو الهيجاء الشهر الحالي، في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث في منافسات الكاتا لفئة ‏الشباب‎‏ في بطولة آسيا ‏في كازاخستان.‏‎ ‎‏ ‏
كما يتصدر التصنيف الدولي اللاعبان، عبد الرحمن المصاطفة (وزن ‏تحت 67 كغم)، والتي حرمته الإصابة من المشاركة في بطولة ‏‏‏‏‏‏العالم، ‏ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، ويحتل اللاعبان عبد الله حماد ‏‏(وزن تحت 60 كغم)، وحسن المصاروة (وزن تحت75 ‏‏‏‏‏‏كغم) المركز ‏الرابع، وعلى ضوء هذه النتائج الجديدة سيحظى عدد من لاعبي المنتخب ‏الوطني بنقاط تصنيفية جديدة.‏
‏إضافة إلى فوز لاعبي المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة وحسن ‏مصاروة بجائزة ‏‏‏‏"الفائزون الكبار"، المقدمة من الاتحاد الدولي ‏‏‏للعبة، ‏والتي تضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الكراتيه العام الحالي‎.‎


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