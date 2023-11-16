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الصادق: فوزي بجائزة أفضل رياضية عربية يدفعني لتحقيق إنجاز أكبر

11/16/2023 5:08:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - فازت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق أمس، بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لفئة أفضل رياضية عربية في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجاز "الفتاة الذهبية" في الرياضة الأردنية، والتي تعتبر من أفضل لاعبات التايكواندو في آسيا والعالم، حيث تمكنت من نيل العديد من الإنجازات.
ونافست الصادق على الجائزة كل من: سارة السيد (رفع الأثقال) وسمر حمزة، ‏‏(المصارعة الرومانية) من مصر.
وكانت الصادق، فازت الشهر الماضي بعضوية لجنة الرياضيين في المجلس ‏الأولمبي الآسيوي، وهذه هي الجائزة الثانية للتايكواندو الأردنية في جائزة فاطمة بنت مبارك، حيث فاز العام الماضي المدير الفني للمنتخب الوطني للتايكواندو فارس العساف، بجائزة أفضل مدرب.
وقالت الصادق في حديث خاص لـ"الغد": "فخورة جدا كوني أول فتاة أردنية عربية تفوز بالجائزة، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا دعم الأهل لي، واتحاد التايكواندو، والجهاز الفني بقيادة فارس العساف، وزملائي في المنتخب الوطني، وما حققته هو نتاج عمل دؤوب وجهد كبير، هدفي هو تحقيق مزيدا من الإنجازات للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وما أطمح إليه في البطولات المقبلة هو تحقيق إنجازات مشرفة للأردن".
وأضافت:" وضعت هدفا في حياتي، ويجب علي تحقيق حلمي، أشعر بالفخر، وأريد أن أكون مصدر إلهام لبنات بلدي، حيث ألتقي بالكثير من الفتيات، ويعربن عن رغبتهن في السير على خطاي، والمشاركة في بطولات دولية، وأنا بدوري أقوم بتشجيعهن وطموحي لا حدود له، لقد تطورت نظرة المجتمع نحو ممارسة الفتيات للرياضة بشكل عام، وكثيرا ما يندهش مني البعض متسائلا حول كيفية تحولي إلى بطلة رياضية، ويجب علينا الآن التركيز على خلق أجيال واعدة من اللاعبات".
وقال الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "نفتخر بفوز لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق بجائزة فاطمة بنت مبارك عن فئة أفضل لاعبة عربية، ما حققته يعد إنجازا كبيرا للفتاة الأردنية في الرياضة، وهي أول فتاة أردنية عربية تحقق إنجازات مميزة، حيث اجتهدت وثابرت ووصلت إلى مركز الصدارة العالمية، وهو ما يعزز من مكانة الفتاة الأردنية وقدرتها على تحقيق إنجازات مشرفة، وكلنا ثقة بلاعبي المنتخب الوطني كافة، وقدرتهم على تحقيق المزيد من الإنجازات العام الحالي، وإن الإنجازات التي تحققها رياضة للتايكواندو، هي نتاج عمل مؤسسي بين اتحاد اللعبة ولاعبي المنتخب الوطني".
من جهته، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ"الغد": "فخورون جدا بفوز لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق بجائزة فاطمة بنت مبارك عن فئة أفضل لاعبة عربية، وهي تعد قدوة للفتاة الأردنية، وأثبتت أنها على قدر عال من المسؤولية في المحافل كافة، جراء النتائج المميزة التي تحققها، إضافة إلى المركز المتقدم في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وأتوجه بالشكر لاتحاد التايكواندو على دعمه المستمر للاعبي المنتخبات الوطنية في المحافل كافة".

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