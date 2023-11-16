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منتخب الناشئات يخسر لقب غرب آسيا

11/16/2023 5:08:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- خسر المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم تحت 17 عاما فرصة الحصول على لقب غرب آسيا للناشئات، بعد هزيمته من المنتخب السوري بهدف نظيف، في المباراة الختامية للبطولة التي تقام أحداثها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وسجلت مهاجمة المنتخب السوري آية محمد الهدف الوحيد عند الدقيقة 76 من زمن اللقاء، لتقود بلادها للفوز بكأس البطولة والتتويج بالميدالية الذهبية، فيما اكتفى المنتخب الوطني بحصوله على الميدالية الفضية المرة الثالثة في تاريخه.

وكان المنتخب اللبناني قد حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد أن فاز على نظيره العراقي بهدفين دون رد، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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