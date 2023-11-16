الصريح يتصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تصدر فريق الصريح ترتيب دوري الدرجة الأولى، لكرة القدم بفوزه على ضيفه الطرة بنتيجة 6-0، ضمن الأسبوع التاسع من البطولة لموسم 2023/2024.
وتغلب اليرموك على العربي 1-0، وبذات النتيجة فاز السرحان على عمان FC، فيما تعادل فريق أم القطين مع الهاشمية بدون أهداف.
وفاز صما على كفرسوم 1-0، وتعادل اتحاد الرمثا مع ضيفه البقعة 1-1، فيما تم تأجيل مواجهة الجزيرة والعالية حتى إشعار آخر، بسبب عدم جاهزية ملعب اللقاء.
ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 25 نقطة، يليه الجزيرة 24، السرحان 19، العربي وعمان FC 16، الهاشمية 12، أم القطين 11، اتحاد الرمثا والبقعة وصما وكفرسوم 10، اليرموك 8، الطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)
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