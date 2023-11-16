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الصريح يتصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

11/16/2023 5:08:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تصدر فريق الصريح ترتيب دوري الدرجة الأولى، لكرة القدم بفوزه على ضيفه الطرة بنتيجة 6-0، ضمن الأسبوع التاسع من البطولة لموسم 2023/2024.
وتغلب اليرموك على العربي 1-0، وبذات النتيجة فاز السرحان على عمان FC، فيما تعادل فريق أم القطين مع الهاشمية بدون أهداف.
وفاز صما على كفرسوم 1-0، وتعادل اتحاد الرمثا مع ضيفه البقعة 1-1، فيما تم تأجيل مواجهة الجزيرة والعالية حتى إشعار آخر، بسبب عدم جاهزية ملعب اللقاء.
ويتصدر الصريح ترتيب الفرق برصيد 25 نقطة، يليه الجزيرة 24، السرحان 19، العربي وعمان FC 16، الهاشمية 12، أم القطين 11، اتحاد الرمثا والبقعة وصما وكفرسوم 10، اليرموك 8، الطرة 4، والعالية أخيرا دون نقاط.
وحسب نظام البطولة، تُلعب المنافسات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل أول وثاني الترتيب لدوري المحترفين للموسم المقبل، على أن يهبط آخر فريقين إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.
--(بترا)

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