أغاني المقاومة: صوت الحرية في وجه الظلم والاحتلال

MENAFN - Alghad Newspaper) منى أبوحمور

تلعب أغاني المقاومة دورا مهما في بث الأمل في النفوس عبر رسائل قوية تدعو إلى النصر والتحرير والصبر وصولا للانتصار، وتعبر عن روح التضامن والوحدة بمخاطبتها الوجدان والمشاعر. تلك الأغاني تعكس الوجه الحقيقي للمعاناة والظلم، وفي الوقت ذاته ترفع المعنويات في ظل حرب إسرائيلية دامية على غزة، وما يحدث من إبادة جماعية لأهالي القطاع.



"شدوا بعضكم يا أهل فلسطين شدوا بعضكم.. ما ودعتكم راحت فلسطين ما ودعتكم"، ردد الأحرار هذه الكلمات في بقاع الأرض كافة وشاركها الملايين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بصوت الحاجة التسعينية التي تروي تجاعيد وجهها حكاية شعب يعيش حالة حرب منذ سبعة عقود ونصف؛ حيث تصف بدموعها حال الفلسطينيين الذين قصفت بيوتهم وتهجروا من مدنهم وعاشوا التغريبة مرتين.



ليست هذه الأغنية فحسب، فقد أحيت عملية طوفان الأقصى والعدوان الغاشم على غزة من جديد أغاني المقاومة منذ العام 1948 التي رافقت النكبة لتعود، من جديد لتشعل فتيل المقاومة وترفع الروح المعنوية والحماسية ويرددها الصغير قبل الكبير.



تسيدت أنشودة "سوف نبقى هنا.. رغم كيد العدا رغم كل النقم.. سوف نسعى إلى أن تعم النعم.. سوف نرنو إلى رفع كل الهمم.. بالمسير للعلا ومناجاة القمم.. فلنقم كلنا بالدواء والقلم"؛ حيث عادت من جديد وبالتزامن مع حرب غزة وإصرار الاحتلال الصهيوني على التهجير القسري لشعب غزة الصامد والمؤمن بأن هذه الحرب إما نصر أو شهادة لا ثالث لهما.



هذه الكلمات كانت دندنات تطبطب على جرحى القصف وناجين من تحت الركام، كانت السبيل للتخفيف عن الأطباء والممرضين والمسعفين الذين كانت تثقلهم هموم الجرحى ووجوه الشهداء الملطخة بالدماء التي كانت تملأ كل أرجاء المستشفى.



في حين رد أطباء مستشفيات قطاع غزة على منشورات الاحتلال الصهيونية التحذيرية بإخلاء المستشفيات تمهيدا لقصفها، بهذه الكلمات "سوف نبقى هنا.. كي يزول الألم سوف نحيا هنا.. سوف يحلو النغم موطني، موطني، موطني"، والتي أصبحت بعد ذلك الأكثر انتشارا ودافعا للروح المعنوية.



الكثير من أغاني المقاومة انتشرت بالتزامن مع حرب غزة والتي أصبحت الموسيقا الوحيدة التي يستمع إليها في كل مكان وفي المظاهرات والحشود الشعبية في الميادين وعبر مكبرات الصوت في الشوارع وكذلك المقاهي والمحال التجارية التي تصدح بأغاني المقاومة، لشد أزر المقاومين ورفع الروح المعنوية لكل من يتألم من أجل غزة.



وفي سؤال استنكاري حول ما يتعرض له قطاع غزة من جرائم حرب واستمرار آلة القتل والعدوان الغاشم على الشعب الأعزل، ترددت أغنية "هذا سلام"، لتصف من جديد الحال الذي وصل إليه قطاع غزة في الوقت الذي يتحدث به قادة العالم عن السلام "هذا سلام فلم السلام.. ونظرة تؤلم قلبي في المنام.. كلام بعد كلام وعين تنزف ماء.. في فضاء بين فضاء.. لا مكان له في الوجود".



في حين كانت أغنية "طوفان الأقصى"، التي انطلقت بالتزامن مع عملية 7 أكتوبر، بمثابة أغنية للنصر والأمل والافتخار بما قام به أسود المقاومة الذين أثلجوا صدور أحرار العالم في كل بقاع الأرض "اللهُ أكبر إنه الطوفان.. يحيا الأسود ويسقط الطغيان... اليوم نغزوهم ولا يغزوننا.. لا شيء يمنع إن دعا الإيمان..اليوم نقتحم الخطوب وعزمنا.. متوقد وعنادنا الصوان.. لا خوف مرحى بالمنية إن أتت.. فالمبتغى من سعينا الرضوان".



ومن جهة أخرى، ضج العالم الغربي قبل العربي بالأغنية السويدية التي أحيتها حرب غزة من جديد لتصبح بوصلة لجميع العالم والنغمة التي وحدت قلوب جمعها حب الفلسطينيين ووحدتهم القضية.



وقد اجتاحت الأغنية السويدية، التي حملت عنوان "تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية" شبكات التواصل الاجتماعي في السويد والدول الاسكندنافية، مع استمرار القصف على غزة وتزايد الدعم الشعبي العالمي للقضية الفلسطينية.

وتحدثت الأغنية التي قدمها الشاعر الفلسطيني من مدينة الناصرة جورج توتاري قبل 45 عاما، بعدما غادر إلى السويد إبان نكسة العام 1967، من خلال كلماتها ولحنها الذي أصبح أشهر من النار على العلم "تحيا فلسطين.. تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية... نحن شعب زرعنا الأرض.. وحصدنا القمح.. وقطفنا الليمون.. وعصرنا الزيتون.. كل العالم يعرف أرضنا".



وللأغنية والكلمة، بحسب استشاري علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة، أثر كبير في رفع المعنوية والروح القتالية وزرع الثقة بالنفس والتفاؤل والدافعية لدى الناس.



لذلك، فالكلمة سواء كانت شعرا أو محادثة أو أغنية لها تأثير كبير على النفس، وهذا ما ينعكس بشكل كبير على جميع المواقف التي يمر بها الإنسان، لذلك لابد من التركيز على أثر الكلمة، والموسيقا أيضا لها أثر في خلق حالة جديدة.



والأغنية تستخدم ومنذ القدم، بحسب مطارنة، في أوقات القتال لرفع الروح المعنوية للمقاومين، وكذلك معنويات الشعب المحاصر الذي يعاني ويلات الحرب والقهر.



ويقول مطارنة "الناس يعبرون بالأغنية عن إحساسها، وهو ما جعل انتشار أغاني المقاومة كبيرا جدا"، فقد أحيت عملية طوفان الأقصى أغاني المقاومة من جديد، وأصبح كثير منها سبيل الصبر على البلاء وسيطرة الاحتلال الصهيوني.



ويتابع مطارنة، أن ما يحدث داخل غزة زاد من انتشار تلك الأغاني، وكذلك الأناشيد الملتزمة التي تحمل عناوين المقاومة والتحرير والنصر والتعبير عن التضامن مع المقاومين والشعب الغزي.



وبدأت هذه الأغاني، وفق مطارنة، بأخذ منحى أكبر وأكثر انتشارا وتأثيرا على نفسية المتلقي بكلماتها وموسيقاها وإحساسها وتعزيز الشعور الحماسي.



يذكر أن أناشيد الثورة الفلسطينية قد ظهرت في الأعوام التي تلت انطلاقة الثورة الفلسطينية، وعلى الأخص حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في العام 1965، وشكلت لونا جديدا من الفن الذي أصبح يعرف بالفن المقاوم.



تأثرت الأناشيد الأولى بالأغاني والأناشيد القومية المصرية وركزت في البداية على الطابع العسكري، قبل أن تشمل مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والثقافية لفلسطينيي الشتات.



فبعكس الأناشيد الحديثة، كان العنصر الطاغي على الأناشيد القديمة هو توثيق الواقع الفلسطيني في مخيمات اللجوء، إضافة إلى التحفيز على المشاركة في العمل العسكري الفدائي والتغني بالصمود والمقاومة بأشكالها كافة.



بدأ بث الأناشيد الأولى مع انطلاق إذاعة صوت العاصفة، ولاحقا تم تغيير اسم الإذاعة إلى صوت فلسطين، بعد دمج الوسائل الإعلامية التابعة لمختلف الفصائل الفلسطينية في إطار جامع أطلق عليه اسم الإعلام الموحد.



من الشعراء الذين أسهموا بكتابة الأناشيد؛ سعيد المزين، صلاح الدين الحسيني، أحمد دحبور ومحمد حسيب القاضي. ومن الملحنين حسين نازك، صبري محمود، طه العجيل، وجيه بدرخان، علي إسماعيل، مهدي سردانة، كنعان وصفي، رياض البندك وعبد الحميد توفيق زكي. كما اقتبس لحن نشيد بلادي من النشيد الوطني المصري الذي كان قد لحنه سيد درويش.

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