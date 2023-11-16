متى يغدو السعال مصدرا للقلق؟

يعتقد البعض أن السعال هو أحد أعراض نزلات البرد، ولكن الأطباء يصفون السعال بأنه كابوس للطبيب المعالج لأنه قد يكون علامة تشير إلى أمراض غير مرتبطة بالجهاز التنفسي.



وكشف الأطباء أن السعال الحال غالبا ما يشير إلى التهاب الشعب الهوائية، ولكن إذا كان الشخص يعاني من السعال لأكثر من شهر أو سعال مزمن، فقد لا تكون الأسباب مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي، وفقا لروسيا اليوم.



وهناك سبع حالات من السعال المزمن لأسباب مختلفة:



1 - السعال الديكي

يتميز بسعال طويل وجاف. يسمى السعال الديكي في اللغة الصينية "سعال المائة يوم". ومن يصاب به في الطفولة تنشأ لديه مناعة ضده مدى الحياة.



2 - مشكلات في القلب

سعال جاف يشتد عند ممارسة النشاط البدني وفي حالة الاستلقاء، بالإضافة إلى شحوب الجلد وألم في الصدر وضيق التنفس وهذه جميعها من أعراض قصور القلب.



3 - ارتداد محتويات المعدة الحمضية إلى المريء

توجد في المريء مستقبلات السعال، والحموضة التي تطرح تسبب تهيج هذه المستقبلات ولهذا السبب يبدأ السعال. لذلك في هذه الحالة يجب تناول أدوية مضادة للحموضة وليس للسعال.



4 - التهاب الجيوب الأنفية المزمن

يحتل هذا المرض المرتبة الثانية في أسباب انتشار السعال المزمن، حيث يسيل المخاط إلى أسفل الجدار الخلفي للبلعوم الأنفي، ما يسبب الرغبة بالسعال.



5 - الربو

يعتبر السعال الجاف علامة تقليدية للتشنج القصبي. فإذا كان الشخص يعاني من سعال مزمن وخاصة لدى الطفل، يجب إجراء فحص قياس التنفس.



6 - الأورام

عندما تتغير طبيعة سعال الشخص المدخن فجأة، ويصبح على شكل نوبات، ويصاحبه بلغم أخضر اللون، مع خطوط دم، ويظهر ضيق في التنفس، يجب التحقق من أمراض الرئة.



7- مرض السل

يعتبر مرض السل من الأمراض المنتشرة حاليا، لأن الأدوية التي كانت تستخدم في علاجه سابقا فقدت فعاليتها، نتيجة ظهور بكتيريا جديدة لا تتأثر بمضادات الحيوية الموجودة.