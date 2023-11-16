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نقص التغذية يؤثر على نمو الطفل.. وهذه طرق الوقاية

11/16/2023 5:08:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- إن ضمان رفاهية طفلك يتجاوز مجرد اتباع نظام غذائي متوازن، فهو يتعلق بفهم ومعالجة أوجه القصور الغذائي الشائعة التي يمكن أن تؤثر على نموه وصحته العامة.
ووفقاً لما نشرته صحيفة Times of India، يشير تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية WHO، إلى أن أكثر من 45 % من وفيات الأطفال دون سن الخامسة مرتبطة بنقص التغذية. فيما يلي بعض أوجه القصور الغذائي الشائعة لدى الأطفال وكيفية الوقاية منها:
- نقص الحديد: يلعب الحديد؛ البطل الصامت في وظائف الجسم، دورا حيويا في نقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم. عند انتقال الأطفال إلى مرحلة الطفولة المبكرة، يصبح تقديم الأطعمة الصلبة الغنية بالحديد أمرا بالغ الأهمية.
كما يحصل الرضع، الذين يتلقون رضاعة طبيعية، على تغذية جيدة، ويمكن أن تكون الفاصولياء واللحوم الحمراء وعصير الشمندر وغيرها من المصادر، أفضل خيارات تضمن بقاء مستويات الحديد لدى طفلك كافية.
- نقص فيتامين D: يعرف فيتامين D بأنه فيتامين أشعة الشمس، وهو ضروري لنمو العظام وقوة المناعة وصحة القلب.
بالنسبة للأطفال، يمكن الوصول إلى الكمية الموصى بها، وهي 400 وحدة دولية يوميا، من خلال المكملات الغذائية.
كما يحتاج الأطفال الأكبر سنا إلى كمية أكبر قليلا، 600 وحدة دولية أو أكثر. يمكن الحصول على جرعات مناسبة عند تناول الأسماك الدهنية أو الأطعمة المدعمة، مثل الحليب واللبن والحبوب.
- نقص الزنك: يعد الزنك، المعدن متعدد المهام، ضروريا للنمو والمناعة والوظيفة الإدراكية. تتقلب متطلبات الزنك منذ الولادة وحتى المراهقة، ما يجعل من الضروري تنويع نظامهم الغذائي.
تسهم اللحوم ومنتجات الألبان والبذور والمكسرات والحبوب الكاملة في المزيج الغذائي اللازم لنمو الطفل الشامل.
- نقص الكالسيوم: يعد بناء عظام قوية خلال مرحلة الطفولة خطوة مهمة، ويحتل الكالسيوم مركز الاهتمام. إضافة إلى مصادر الحليب الكلاسيكية، فإن هناك مجموعة كاملة من البدائل؛ مثل الخضراوات الورقية الداكنة والتوفو والأسماك والحبوب المدعمة.
- نقص فيتامين B12: يدعم فيتامين B12 خلايا الدم الحمراء والتطور المعرفي وتحويل الطاقة. في حين أن الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان توفر احتياطيا غنيا بفيتامين B12، فإن الأنظمة الغذائية النباتية يمكن أن تتطلب اللجوء إلى مكملات غذائية. يحذر الخبراء من تجاهل المكملات الغذائية، بخاصة الأطفال، الذين يولدون لأمهات يعانين من نقص فيتامين B12 أو أولئك الذين يعانون من اضطرابات هضمية معينة.
- البوتاسيوم: إن البوتاسيوم هو حجر الأساس لدعم نمو العضلات ووظيفة الأعصاب والتنمية الشاملة. في حين أن الرضاعة الطبيعية تلبي احتياجات الأطفال، إلا أن الأطفال الأكبر سنا ربما يتعرضون لنقص في مصادر البوتاسيوم الغذائية.
وينصح الخبراء بتنويع الفواكه والخضراوات والتركيز على وجبات تتضمن الفاصولياء كمصادر غنية بالبوتاسيوم، مما يضيف مجموعة حيوية من العناصر الغذائية اليومية التي يتناولها الطفل.
- نقص الألياف: تلعب الألياف دورا محوريا في تحسين صحة الجهاز الهضمي وصحة القلب.
كما تكشف الدراسات، أن العديد من الأطفال يخطئون في تناول الألياف الموصى بها. لكن من الضروري لسد الفجوة تقدير احتياجات الطفل بناء على عمره وإدخال عناصر غنية بالألياف، مثل الكمثرى والتفاح والفاصولياء في نظامه الغذائي اليومي.-(العربية نت)

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