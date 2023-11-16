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في أحداث غزة.. اختلاف الرأي يفسد كل الود للقضية

11/16/2023 5:08:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تغريد السعايدة






عمان- انقلبت موازين كثيرة بعد الحرب الشرسة على قطاع غزة، فلم يعد هناك مجال للمجاملات والتزلف في النقاش والطرح، بل تعالت أصوات الإنسانية على جميع الآراء التي تتعلق بتبعات الحرب، حتى بات الاختلاف بالرأي في القضية يفسد الود كله، حينما يجور الباطل على الحق.
هذا الأمر أصبح ينعكس بشكل واضح على الساحة الفنية في مختلف الدول العربية، وخاصة في بعض التصريحات والمناورات الحادة بين فناني الوطن العربي، والتي أثارت الكثير من تبادل الاتهامات فيما بينهم، حتى تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى فريقين: فريق داعم مؤيد، وفريق مهاجم لمن يجدون أنفسهم خارج دائرة التعاطف أو اتخاذ إجراء "عملي" تجاه ما يحدث في غزة.
استمرار الحفلات والعروض الفنية خلال هذه الفترة، ورفض بعض الفنانين التوقف عنها، وخاصة العروض الكوميدية منها، أثار انتقادات واسعة من قبل زملائهم والجمهور العربي، الذي يرى أن الوقت الحالي لا يسمح بـ"الكوميديا والهزل والحفلات الفنية الصاخبة"، في ظل ما يحدث من جرائم بشعة تطال "أرواح أشقائنا وأطفالنا ونسائنا" في غزة.
ومن المنشورات التي كان لها صدى كبير في العالم العربي لما يحدث من "تناسي" بعض الفنانين العرب لما يحدث في غزة، والاستمرار في الحملات الفنية الخاصة بهم، "خاصة في الوسط الفني"، ما كتبه الفنان الاردني منذر رياحنة، بعد ان نشر صورة له، وأرفقها بعبارة "اختلافك معي في قضية فلسطين يفسد الود كله"، على أنغام أغنية موطني.
وتابع الرياحنة القول "عن رأي الإنسانية والمنطق، فهو اختلاف معه بشكل شخصي، ويكشف عن عدو جديد مختلف، نعم سيدي، يفسد الود، ويفسد العشرة، ويفسد..."، وأعاد العديد من الفنانين ذات العبارة، للتأكيد على موقفهم الثابت من قضية غزة، وإلزامية ان يكون هناك موقف واضح وصريح بالوقوف بجانب غزة، ومحاولة تأجيل أو إلغاء بعض الأعمال الفنية الغنائية، على سبيل المثال.
الفنانة المصرية فيدرا كذلك، قالت خلال منشور خاص بها "اختلافك معي في قضية فلسطين يفسد الود كله"، حيث كانت كانت فيدرا ومن بداية الأحداث على غزة، من ضمن الفنانين الحريصين على دعم غزة وإظهار كل التعاطف والدعم لها، ولو بالكلمة، ونقل الإعلام عن جمهورها بقولهم إنها "من أكثر الفنانات حبا ودعما للقضية من خلال عدد كبير من المنشورات عبر حساباتها المختلفة".
وكانت قد ظهرت العديد من المواقف والقضايا التي استحوذت على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما في قضية الفنان أحمد سلام، الذي امتنع وانسحب عن المشاركة في عروض مسرحية كوميدية في أحد المهرجانات العربية، وكان أحد ابطالها، مبرراً ذلك بقوله " أنا بعتذر عن المشاركة في المسرحية، هي مسرحية استعراضية وأنا مش هقدر أرقص وأغني وإخواتي في غزة بيتقتلوا ويتدبحوا أنا تأخرت لحد آخر لحظة على أمل أن يتم اتخاذ قرار تأجيل الموسم، أو إلغاء العرض، وللأسف هذا لم يحدث".
بعد ذلك تعرض سلام من قِبل أحد زملائه للانتقاد ووصفه بطريقة غير لائقة بعد نهاية العرض المسرحي في الرياض، الأمر الذي أدى إلى انقسام فني في الساحة المصرية والعربية، وانتفاض العديد من الفنانين لدعم سلام، الذي خسر الكثير "مادياً فقط"، ولكنه كسب احترام جمهوره، بل وانهالت عليه عروض فنية جديدة بعد أن سحبت شركات أخرى عقوده الفنية، بحجة الانتقاد والانسحاب غير المبرر.
لذلك، تصدرت مقولة "اختلافك في الرأي معي في قضية فلسطين وغزة تفسد للود كل القضية"، ولكن هذا الأمر لم يعد يقتصر على الوسط الفني فقط كما نلحظ الآن، بل إن الحوار حول ما يحدث في غزة واختلاف وجهات النظر، اوجد حالة من الجدل العقيم، كما تقول نادين جوابرة التي لاحظت ان حوارات صديقاتها في الجامعة او المحيط العائلي "يفسد للود قضية".
وتقول نادين انها تتعمد احيانا الانسحاب من بعض الحوارات حتى لا تضطر للدخول في مرحلة النقاش الحاد والجاد الذي قد يصل احيانا إلى رفع الصوت وتراشق الاتهامات، وبخاصة ان كان ذلك الامر عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
وقد تكون المساحة الفضفاضة التي تمنحها مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين فرصة كبيرة للحوار وطرح الآراء، ولكن قد تزداد احتمالية ان يكون هناك افساد للعلاقات بين الناس اكثر، كون المتحدث قد يعبر عن رأيه ورفض رأي الآخر من خلال المنشورات التي يتم فيها الحديث صراحة او تلميحاً، كما يحدث الآن من مواقف بين الفنانين والمؤثرين في عالم السوشال ميديا.
ويعتقد الشاب عبدالله نويران، أنه بالفعل تأثر بشكل كبير بعد معرفة آراء بعض الفنانين والمؤثرين العرب حول نظرتهم لما يحدث في غزة، خاصة ممن استمروا في انشطتهم الفنية والتفاعلية بعيدا عن الشعور بما يحدث على ارض الواقع، الامر الذي دفعه إلى الغاء متابعته لهم عبر حسابتهم الشخصية، بل وحث أصدقائه على ذلك ويقوم بنشر اسماء كثير منهم ليعلم الناس حقيقة تأثيرهم وعدم متابعتهم بشكل قاطع.
ويؤكد عبد الله ان انعكاس مقولة "اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية"، حيث ان ما يحدث في غزة الآن هي قضية انسانية دولية كبيرة تستحق منا ان نظهر كل الدعم والتعاطف منا وكل ما يمكن ان نقدمه لهم، وان نقاطع كل من يخالفنا الرأي في قضيتها الرئيسية اليوم وهي "غزة".
اختصاصي علم الإجتماع الدكتور حسين خزاعي يرى ان السبب الرئيسي ان هذه المشاهد والدمار والقتل والاعتداء الوحشي على كل الممتلكات كما في اساسيات الحياة وموارد الطاقة وحتى المستشفيات، وما يلحق من ذلك من أضرار للمواطنين في غزة، خاصة الأطفال والنساء والمرضى والإبادة والتهجير القسري؛ لا بد وان يولد المشاعر عند كل شخص يعيش على هذه الأرض، وتدفعهم للتفاعل مع ما يحدث، وبالتالي يتخذون موقفا حازما.
لذا، يعتقد خزاعي ان من يتخذ موقفا مغايرا، ويكون غير متعاطف ومتفاعل مع أهل غزة، لن يكون مقبولا في ظل هذا القتال الهمجي وهذا السفك للدماء، لهذا السبب، في مثل هذه الحالات التي عليها إجماع مجتمعي، لا يجوز ان يكون اختلاف في الرأي حتى وإن كان من فئة قليلة، إذ إن هذه الفئة القليلة عليها ان تحترم رأي الجماعة، خاصة وأن الموضوع يتعلق بالوضع الإنساني غير المقبول في غزة، ويستفز المشاعر الإنسانية لمختلف الخلفيات الدينية والاجتماعية.
ووفق خزاعي، فإن تلك الفئة القليلة، عليها ان تقدر مشاعر الجماعة الأكبر، خاصة في مثل هذه المواقف، ولا يجوز ان يكون هناك اختلاف في الرأي حول قضايا مصيرية انسانية والتي يتفق عليها الجميع بأن هناك من يتعرض للاعتداء الوحشي غير المبرر، ومن هنا قد يكون هناك "نسيان لاختلاف الرأي بأنه لا يفسد للود قضية، بل على العكس هو يفسد الود ويظهر أفكار ومنهجية الآخرين في التعامل مع القضايا القومية الإنسانية بشكلٍ عام.

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