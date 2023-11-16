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الحقوقية لندا الكلش تُعيد جائزتها المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية

11/16/2023 5:08:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الناشطة الحقوقية لندا كلش تخليها عن جائزة "بطل مكافحة الاتجار بالبشر" المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية، بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل في العدوان على قطاع غزة.

وقالت كلش في رسالة وجهتها إلى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن أنها في العام 2010، تم تكريمها من قبل وزارة الخارجية الأميركية كبطلة في مكافحة الاتجار بالبشر، وعليه واستنكارًا لموقف الولايات المتحدة الأميركية من الحرب على قطاع غزة، سحبت موافقتها على جائزة الحكومة الأميركية لأنها لا تحترم حقوق الإنسان، مُشيرة في رسالتها إلى أنّ الاتجار بالبشر جريمة خطيرة تستحق مكافحتها، كذلك جرائم الإبادة والقتل والتشويه جرائم بشعة يجب أن يُعاقب عنها الجناة، ولا يمكن للولايات المتحدة الأميركية، كونها شريكة في هذه الجرائم، أن تفلت من المسؤولية.

وقالت في رسالتها: "أثناء كتابتي لهذه الرسالة، أشاهد، مثلك أنت بالتأكيد، الأحداث المأساوية التي تتكشف في غزة، والمليئة بالهجمات الوحشية والإبادة الجماعية ضد شعب فلسطين، فلسطين التي تحملت شعبا وأرضًا وبلدًا عبء الاحتلال لمدة 75 عامًا، انتهكت خلالها الحكومات الإسرائيلية كل الاتفاقيات الدولية دون مساءلة أو محاسبة، وفي ذات الوقت نشهد تباينا وازدواجا واضحا في المعايير حول التعامل مع فلسطين والفلسطينيين والذي بدا واضحا بعد 7 أكتوبر. رأينا هجمات وحشية على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن سقوط أكثر من 12,000 مدني فلسطيني، بما فيهم الأطفال والنساء والرجال. لم تكترث قوات الاحتلال الإسرائيلي بأي أخلاقيات أو قوانين أو التزامات دولية وهي تستهدف المدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد- كل ذلك أمام أعين العالم. في الوقت الذي رأينا الملايين من الشعوب حول العالم تطالب بوقف آلة القتل التي تديرها إسرائيل، رأينا استمرار بعض الحكومات وعلى رأسها حكومتكم تعمي أعينها على مشهد أكبر مذبحة في عصرنا تحدث في غزة، وأيضًا، وبإصرار شديد، تستمرون في تقديم الدعم غير المشروط للحرب الإسرائيلية الوحشية وغير القانونية".

وأضافت كلش في رسالتها: "للأسف، يتفق موقف الولايات المتحدة الأمريكية مع موقف الاحتلال الإسرائيلي، ولعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورًا رئيسيا في هندسة الإبادة ضد شعب غزة من خلال تزويد الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والأموال وأشكال مختلفة من الدعم المادي والمعنوي. سؤالي لك، السيد الوزير، هل تعتبر الإبادة الكاملة للشعب الفلسطيني نتيجة مُرضية لسياسة حكومتكم في هذه المنطقة؟ أي دولة تدعي الالتزام بحقوق الإنسان، ولكنها تستمر في دعم أولئك الذين ينتهكون هذه الحقوق، تكون على الأقل دولة منافقة. تنطبق حقوق الإنسان عالميا على الجميع، دون تمييز، كما تعلم، السيد الوزير، ومن المحزن أن نشهد اختلاف في الطريقة التي تدعي بها الولايات المتحدة احترامها لحقوق الإنسان في أوكرانيا في حين تتجاهل وتستصغر حقوق الشعب الفلسطيني - مظهرة احترام حقوق الاحتلال الإسرائيلي بينما تتجاهل حقوق الذين يعيشون تحت الاحتلال".

وختمت كلش رسالتها بقولها: "أظل ملتزمة بأن أكون بطلة في مكافحة الاتجار بالبشر، حتى وإن كان ذلك تافهًا بالمقارنة مع البطولة التي يظهرها الشعب في فلسطين المحتلة. ومع ذلك، أرفض مجددًا أن تُعترف جهودي من قبل حكومة لا تحترم حقوق الإنسان".

في السياق ذاته، اسنحبت كلش قبل ما يُقارب 3 أسابيع من زمالة منظمة أصوات حيوية (Vital Voices)، موجهة هي وأعضاؤها رسالة إلى السياسية ووزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، بسبب رفضها الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبصفتها مؤسسة مشاركة في المنظمة مفادها: "نود أن نعرب عن خيبة أملنا العميقة من تصريحاتك العامة في 29 أكتوبر 2023 والتي قلت فيها: "إن الذين يدعون إلى وقف إطلاق النار الآن لا يفهمون طبيعة حماس، لا يمكن فعل ذلك"، إن رفضك الدعوة إلى وقف إطلاق النار يعني أنك تتغاضين عن القتل المستمر للفلسطينيين، لقد عجزت عن إدراك أن القضية الرئيسية هنا ليست حماس، أو حتى غزة فقط، بل تتعلق بالمدنيين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك، كيف توفقين بين موقفك ضد وقف إطلاق النار وبين تصريحك الشهير "حقوق المرأة هي حقوق الإنسان"، في حين أنك تتقاعسين عن الدفاع عن حقوق المرأة الفلسطينية، بل وتنتقصين من حقوقها، رغم المذابح المستمرة التي تُرتكب بحقها؟".

وأضافوا: "في ضوء هذه الحقائق فإن تصريحاتكم التي تدعم بشكل فعال استمرار الأعمال العدوانية ضد المواطنين، ومن بينهم النساء والأطفال، من خلال رفض الدعوات لوقف إطلاق النار باعتبارها دعوات ساذجة، هي تصريحات لا يمكن تبريرها في هذا السياق. ومن غير المفهوم لنا كيف يمكن التوفيق بين الالتزام بحقوق الإنسان وكرامته وبين هذا الموقف الذي يبدو أنه يتسامح مع العنف البغيض. هذا لا يتعلق بالاستراتيجية وحسب، بل بالحفاظ على الحياة وإيقاف المعاناة. ان الفظائع المروعة للهولوكوست لم تكن نتيجة لأفعال من طرف واحد؛ بل كانت نتيجة تواطؤ الكثيرين ممن مكّنو حدوث تلك المحرقة، إن تأكيدات مسؤولين إسرائيليين بترحيل سكان غزة وأعمال العنف العلنية ضد أهداف مدنية - بما في ذلك استخدام الأسلحة المحظورة دولياً بموافقة واضحة من الولايات المتحدة - تذكرنا بشكل تقشعر له الأبدان بأحلك الفصول في التاريخ، إننا نحثك، كقائدة تحظى بالاحترام على الساحة العالمية، على مواءمة موقفك مع حتمية حماية أرواح الأبرياء. حيث أن التزام الصمت أو رفض وقف إطلاق النار هو تواطؤ في ظل هذه الفظائع. إن التاريخ يسجل مواقفنا، ويجب ألا نكرر أخطاء الماضي ونقف مكتوفي الأيدي بينما تتكشف أعمال الإبادة الجماعية أمام المجتمع الدولي".

وطالبوا في رسالتهم بوقف فوري وكامل لإطلاق النار، ودعوة كلنتون إلى إعادة النظر في تصريحاته وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، والالتزام بمبدأ حقوق جميع النساء وهي حقوق الإنسان، من دون تحفظات ومعايير مزدوجة، ورفض التغاضي عن تمويل الجيش الإسرائيلي على حساب أرواح الفلسطينيين، والالتزام بدعم المرأة الفلسطينية في جهودها المستمرة نحو تحقيق الطمأنينة والتعافي، والالتزام ببناء قيادة المرأة الفلسطينية في المرحلة الانتقالية وفي دولتهم الجديدة.

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