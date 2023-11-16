إعلام الاحتلال مستفز من مقالة الغد

أثارت المقالة الرئيسية التي نشرتها "الغد" على صدر صفحتها الأولى، اليوم الأربعاء، والمنشورة باللغتين العبرية والعربية تحت عنوان "ماذا بعد إسرائيل؟"، ردود فعل واسعة عند إعلام الاحتلال وهيجانًا كبيرًا بين معلقي الكيان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت هيئة البث العبرية إن المقالة تعبر عن المزاج الشعبي الأردني تجاه ما يجري من أحداث في غزة.









وكذلك تناقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" المقالة وذهبت إلى التشكيك بمحتواها.









وذكرت الصحيفة أن هذه أول مرة يتم فيها نشر مادة باللغة العبرية على صحيفة أردنية على حد علمها، مشيرة إلى أنها تتبنى ما اسمتها رواية "حماس" بشكل مطلق.



ودانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" صحيفة "الغد"، لوصفها حركة حماس بحركة مقاومة، وأنها تتجاهل سقوط ما أسمتهم "الضحايا الإسرائيليين".

















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ماذا بعد "إسرائيل"؟

מה אחרי“ישראל”؟