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ولي العهد يثني على جهود طواقم طائرتي سلاح الجو خلال إنزال المساعدات في غزة

11/16/2023 5:08:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أثنى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لدى زيارته سلاح الجو الملكي، على الجهود الكبيرة لطواقم طائرتي سلاح الجو خلال الإنزال الجوي للمساعدات الطبية إلى موقع المستشفى الميداني الأردني في غزة، لتمكينه من مواصلة تقديم خدماته للأشقاء الفلسطينيين هناك.

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