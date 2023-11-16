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الفايز: الأردن هو الأقرب إلى فلسطين

11/16/2023 5:08:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الاول للعدوان الاسرائيلي قام بتحركات دولية وعربية واسعة لوقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية ، فقد التقى جلالته بعدد من قادة الدول العربية والاوروبية وطالبهم بضرورة العمل على وقف هذا العدوان ومجازر الحرب التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني فورا والعمل ايضا على تمكين المساعدات الطبية والاغاثية من الدخول لقطاع غزة.

وقال الفايز في تصريحات صحفية اليوم ، ان الاردن يعتبر الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة وهي اراضي فلسطينية محتلة ، مبينا ان الاردن هو الاقرب الى فلسطين والاقرب الى القضية الفلسطينية وقد جمعته بالشعب الفلسطيني انبل واقوى وحدة عربية قبل احتلال اسرائيل للاراضي الفلسطينية عام ١٩٦٧ ، مبينا ان جلالة الملك اكد للجميع بان اية حلول للقضية الفلسطينية يجب ان تاخذ بالاعتبار ان الضفة الغربية وقطاع غزه ارض واحده فلسطينية محتله ، ونحن في الاردن وكما اكد جلالته لا نفرق بينهما ، وان اي حل للقضية الفلسطينية يجب ان يشمل كافة الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام ١٩٦٧ وان تكون القدس الشريف عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة ، مؤكدا جلالته ان غزه جزء اصيل من فلسطين التاريخية التي تشمل ما يسمى دولة اسرائيل .

وبين الفايز في تصريحاته الصحفية ان خطاب الدولة الاردنية خطاب واضح وقوي وحازم تجاة ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي وهناك تناغم وتوافق بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي الذي يدين العدوان الاسرائيلي ويطالب بسحب السفير الاردني ووقف الاتفاقيات الموقعة معه ، مبينا ان الاردن قام بسحب السفير الاردني من تل ابيب وطلب عدم عودة السفير الاسرائيلي للاردن ،
وان الدولة الاردنية لن تسكت على هذا التصعيد والاجرام الاسرائيلي وستتخذ كافة الخطوات التصعيدية لوقفه حتى يكون هناك حل عادل للقضية الفلسطينية ، واليوم يقوم البرلمان بمراجعة الاتفاقيات الموقعة بيننا وبين دولة الاحتلال وسيستمر التصعيد الاردني اذا ما استمر الاحتلال والعدوان الاسرائيلي ، وبالتالي فان الخطاب السياسي والدبلوماسي والاعلامي للدولة الاردنية خطاب هو خطاب واحد يعبر تجاه العدوان الاسرائيلي ، عبر عنه جلالة الملك في لقاءاته وتعبر عنه الدولة الاردنية بكافة مؤسساتها.

واوضح الفايز ان جلالة الملك حذر الجميع من مخاطر وتداعيات استمرار العدوان الاسرائيلي على الجميع ، خاصة اذا ما تحول الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزه الى حرب اقليمية ، حيث اكد جلالة ان لا امن ولا استقرار في المنطقه ، وان اسرائيل لن تنعم بالامن والاستقرار الا بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في اقامة دولته المستلقه وعاصمتها القدس ، وانه اذا وقعت حرب اقليمية فان هذا سيؤثر على العالم بمجمله .
واضاف " ان جلالة الملك كان واضح منذ البداية ، و الملك عبدالله الثاني ، حيث اكد جلالته انه يجب ان يكون هناك حل شامل وعادل للقضيةالفلسطينية باقامة الدولة الفلسطينية ، وقد بين جلالته ذلك في خطابه السياسي سواء في مؤتمر القاهرة للسلام او في المؤتمر الاسلامي العربي او في كثير من المنابر".
كما ان جلالة الملكة رانيا العبدالله وفي مقابلة جلالتها مع شبكة ‎(CNN)‏ قد بينا خطورة الوضع وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان ، وهذه الازمة التي لم تبدأ في07/10/2023 ‏ ، بل بدأت في عام ‎ 1948 ‏ عندما احتل جزء من فلىسط‎ين واحتلال عام 1967 ‏ الذي خسرنا فيها الضفة الغربية.

واكد الفايز ان ما تقوم به اسرائيل ايضا في الصفة الغربية امر خطير جدا ، خاصة اذا نتج عنه عملية تهجير قصري ، وفي هذا الاطار قال الفايز ان جلالة الملك اكد بكل وضوح ان محاولات اسرائيل تهجير الفلسطينيين في الضفة هو بمثابة إعلان حرب ، وإعلان حرب يعني حرب ، فلا يمكن ان يكون هناك أي تصعيد إسرائيلي إلا سيواجه بتصعيد أردني .

وطالب الفايز الجميع بالعمل على تعزيز نسيجنا الاجتماعي ورص الصفوف والوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في دفاعه عن ثوابتنا الوطنية والقضية الفلسطينية ، وتصدي جلالته للممارسات الاسرائيلية العدوانية والمخططات الرامية الى تهجير الشعب الفلسطيني قصرا من اراضيه المحتلة ، ففي هذه الظروف والاردن يخوض معركة الدفاع عن الثوابت الاردنية والفلسطينية علينا ان نتصدى ايضا ، لكافة محاولات العبث بامننا الاقتصادي والسياسي وسلمنا المجتمعي .

وقال ان نثق باعلامنا الوطني في نقل الموقف الاردني الثابت تجاة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي الدفاع عن الثوابت الاردنية .
ودعا الفايز الى اهمية ان يقوم الاعلام الوطني بتوحيد جهوده ورسالته في الدفاع عن الموقف الاردني ونقله للخارج بكل وضوح وقوة.

كما اكد اهمية ان يقوم الاعلام بالعمل على تعزيز نسيجنا الاجتماعي والتصدي لمحاولات البعض العبث فيه ، مؤكدا ان الاعلام الوطني كان على الدوام خط الدفاع الاول عن قضايا الوطن ومواقفه العروبية والقومية.

وقال ان واجبنا وواجب الاعلام ان نكون سندا للجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ، دفاعا عن القضية الفلسطينية ، والمساعي التى يقوم بها جلالته ، على المستويين الاقليمي والدولي ، لمنع اسرائيل من استمرار ممارساتها االعدوانية .

وطالب رئيس مجلس الاعيان المجتمع الدولي بوقف سياسته المنحازة لاسرائيل والتدخل الفوري لوقف الاجرام الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ، ووقف سياساتها التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قصرا من خلال تدمير البنى التحتية والمرافق العامة وانتهاج سياسة حصار وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واكد انه في ظل الظروف الراهنة على ضرورة وضع استراتيجية تتصدى لاية تسويات للقضية الفلسطينية على حساب الاردن وثوابته الوطنية .

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