الأردن يدين القصف الإسرائيلي الذي تسبب بإصابة 7 من كوادر المستشفى الميداني في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير الدكتور سفيان القضاة إن الأردن يدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادره خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانو أصيبوا خلال قصف إسرائيلي ونقلهم لمواطنين فلسطينيين إلى قسم الطوارئ.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة إن تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلال قصفها الأشقاء الفلسطينيين جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي.
وقال إن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.
وقال القضاة إن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق الذي بدأته القوات المسلحة-الجيش العربي لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء.
وأدان القضاة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة وضد جميع المستشفيات الفلسطينية والتي تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا يدين جرائم الحرب الإسرائيلية مشددا على ضرورة امتثال إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني ، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية وعدم اتخاذ أية اجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها .
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