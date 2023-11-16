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مجلس النواب: نحمل الكيان المحتل المسؤولية الكاملة عن سلامة المستشفى الميداني وكوادره

11/16/2023 5:08:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد مجلس النواب أن قيام قوات الكيان الغاصب بعمليات قرب المستشفى الميداني الأردني، لن تثني نشامى وكوادر المستشفى عن استمرار عملهم في واجب الضمير تجاه الأشقاء في قطاع غزة.

وذكر المجلس في بيان صادر عنه مساء الأربعاء: نحمل الكيان المحتل مسؤولية وسلامة المستشفى وكوادره، وما استهداف المستشفيات إلا واحدة من جرائم المحتل والتي تستوجب التحقيق الفوري لوضع حد لهذه الوحشية التي تبرهن يوما بعد يوم إرهاب دولة الاحتلال ونهجه المتطرف حيث لا يؤمن إلا بلغة الدم والدمار.

وثمن المجلس ما جاء على لسان الناطق باسم قواتنا المسلحة الجيش العربي، بأنه تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة سيتسمر المستشفى بأداء واجبه الإنساني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وطالب مجلس النواب من الحكومة باتخاذ الخطوات والإجراءات القانونية والسياسية اللازمة بوجه هذه الانتهاكات الخطيرة، بعد أن يفرغ نشامى قواتنا المسلحة من إجراء التحقيقات حيال ما حصل بمحيط المستشفى.

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