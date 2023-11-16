الأطباء تجمع 300 ألف دينار دعما لـالميداني الأردني في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper) محمد الكيالي

أقامت لجنة أطباء من أجل القدس التابعة لنقابة الأطباء أمس يوما مفتوحا بالتعاون مع إذاعة حياة تحت عنوان "غزة تنزف" لجمع التبرعات المادية، لدعم القطاع الصحي الفلسطيني في ظل العدوان الصهيوني الهمجي الذي يتعرض له قطاع غزة من الآلة العسكرية الصهيونية.



وأشار عضو مجلس النقابة د. طارق الخطيب إلى أن اليوم المفتوح، شهد استجابة كبيرة من المواطنين مع الحملة، اذ جمع نحو 300 ألف دينار أردني ستذهب لتجهيز المستشفى الميداني في حال الحصول على الموافقات.



وقال، إن المصاب كبير في غزة، وأن الكيان الصهيوني بقصفه على القطاع المحاصر، أحدث آثارا سلبية واختلالات بالنظام الصحي في غزة وتسبب بفقدان الكثير من الغزيين القدرة على الوصول للصحة والرعاية الطبية.



وأضاف الخطيب في تصريح لـ"الغد" أنه "انطلاقا من الواجب نحو الأخوة في غزة ارتأت النقابة إقامة هذا اليوم المفتوح لتعزيز النظام الصحي هناك".



وأكد أن النقابة أعلنت، عن فتح باب التطوع للأطباء الاختصاصيين للذهاب لغزة في حال تم التنسيق على ذلك، حيث سجل أكثر من 850 طبيب أخصائي من مختلف الاختصاصات الطبية، وهم على أتم الاستعداد للذهاب في حال الحصول على الموافقات اللازمة.



‏ولفت الخطيب، إلى أنه تم جمع التبرعات العينية والمادية التي تسمح للنقابة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بتجهيز مستشفى ميداني في غزة لعلاج الجرحى والمصابين من أهلنا في أرضهم وتعزيز صمودهم.



وأكد الخطيب، أنه جرى إعداد خطة كاملة لتجهيز المستشفى الميداني الذي سيحمل اسم النقابات المهنية الصحية، بالمعدات الضرورية والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى وضع خطط وتصورات لنقل الجرحى ذوي الحالات المعقدة وعلاجهم في الأردن.



وشدد على أن الأطباء المتطوعين للذهاب إلى غزة، تم تقسيمهم إلى وفدين اثنين، إلا أن انتظار معرفة ما سيجري على الأرض بالإضافة إلى الموافقات اللازمة من قبل الجانب المصري هو الذي يؤخر وصولهم إلى القطاع المحاصر.



وبين أن الوفد الأول الذي سينطلق إلى غزة بعد الحصول على الموافقات المصرية والضمانات اللازمة، سيكون 30 طبيبا ليلحقه وفد أكبر على أن يتم تناوب الوفود بعد ذلك.



وشدد على أن النقابة مستعدة لإرسال مختلف الأدوات الجراحية والطبية التي يحتاجها الأطباء في مهمتهم التطوعية بالقطاع، ومن بينها أجهزة تستخدم بعلاج الكسور وفي أنواع مختلفة من الجراحات.



وقال الخطيب إنه لغاية اللحظة "لا يوجد أي حاجة لدعم مستشفيات الضفة الغربية".



وشهدت الأسابيع الماضية، حراكا نقابيا واسعا شمل حملات تبرع مادية وعينية وتبرع بالدم وإطلاق نداءات إغاثة للمؤسسات الدولية والنقابية في العالم وتجهيز قوافل مساعدة للوصول الى أهالي القطاع.

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