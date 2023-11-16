ما بعد الشفاء.. نصر زائف وتقدم بملف الهدن

MENAFN - Alghad Newspaper) حمزة دعنا

يطرح اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مجمع الشفاء الطبي، شمالي غزة، تساؤلات حول الخطوة المقبلة بعد ذلك، في ظل الحرب المسعورة والإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الغاصب شنها على القطاع المحاصر منذ 16 عاما.



وجاء الاقتحام بعد أن حصل الاحتلال على الضوء الأخضر الأميركي، أمس، وذلك حين زعم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية "البنتاغون"، أن الأجهزة الاستخباراتية الأميركية خلصت إلى أن حركة المقاومة الاسلامية - كتائب القسام (حماس) وحركة الجهاد الاسلامي، تديران مركز قيادة وسيطرة من مجمع الشفاء في غزة.



وادعى "البنتاغون"، أن حماس والجهاد تستخدمان المستشفيات في غزة، بما فيها مجمع الشفاء لاحتجاز الرهائن، فيما قال البيت الأبيض إن استخدام حماس مستشفى الشفاء في غزة مركزا للقيادة والتحكم "جريمة حرب"، زاعما أيضا، أن "معلوماتنا تفيد بأن حماس والجهاد تستخدمان المستشفيات بما فيها الشفاء لدعم عملياتهما العسكرية".



المزاعم الأميركية جاءت متسقة تماما مع ادعاءات الاحتلال التي يروجها منذ أسابيع، ليتخذها ذريعة في السيطرة على أكبر مجمع طبي بمساحة 45 ألف م3، ويعمل فيه 25 % من العاملين في المستشفيات في القطاع وهو مستشفى الشفاء، في خطوة يرى خبراء أنها تسعى إلى خلق نصر وهمي زائف أمام مجتمعه؛ للانتقال إلى المرحلة المقبلة.



ويتساءل كثيرون فيما إذا كانت السيطرة على مستشفى الشفاء تشبه السيناريو الأميركي باقتحام مطار بغداد قبل احتلال العراق؟ وهل هنالك مقاومة في أروقة وأقبية المستشفى؟



والحقيقة، أنه لا يمكن نسخ تجربة سقوط مطار بغداد في السيطرة على مجمع الشفاء، ففي الأولى كانت الحرب تدور بين جيش وآخر، وفي الثانية جيش مقابل مقاومة.



أما سيناريو وجود مقاومة في مستشفى الشفاء، فذلك ضرب من التزييف والتلفيق، ما دفع المقاومة نفسها للمطالبة مرارا وتكرارا، بتوفير طرف محايد لفحص صدقية رواية الاحتلال على الأرض داخل المستشفيات، على قاعدة أنه لا يمكن للجلاد أن يكون حكما.



وحتى ساعة إعداد هذا التقرير، كان الاحتلال يؤكد أنه يواصل عملياته في المجمع الطبي، دون أن يكشف أي معلومات حول حقيقة ما يجري، خصوصا وأن كافة أشكال الاتصال مقطوعة تماما مع المستشفى، وحتى مع المنطقة المحيطة به.



وحول سيناريوهات خطوات الاحتلال لما بعد السيطرة على مستشفى الشفاء، يقول خبراء سياسيون وعسكريون إن قوات الاحتلال محصورة بين خيارين، أحلاهما مر، الأول: الظهور بمظهر المنتصر أمام المجتمع في الكيان الغاصب، بما يتطلبه ذلك من إقناع المجتمع المحلي لديهم بالنصر بعد السيطرة على مستشفى الشفاء، ومن ثم القول لهم حان الوقت لفتح ملف الأسرى وحتى الخضوع لجميع مطالب المقاومة، مع التأكيد أنها ستواصل العمليات العسكرية لإبادة سكان غزة بذريعة "التخلص من حماس".



والثاني، يتمحور حول تأمين المستشفى، ومن ثم التوجه إلى مخيم الشاطئ الذي يعتبرونه مستقرا للمقاومة الفلسطينية، في إشارة إلى أنهم يتطلعون إلى القضاء على المقاومة، كما هو معهود في تصريحاتهم خلال هذه الحرب.



يذكر أن مستشفى الشفاء يبعد عن شاطئ غزة حوالي 350 م، فهو ليس في قلب القطاع بل على الأطراف، فيما استخدمت قوات الاحتلال سياسة الأرض المحروقة ودمرت كل شيء أمامها؛ للوصول إلى المجمع الطبي، فهو على المداخل وليس في داخل القطاع.



من جهته، قال وزير الداخلية الأسبق سمير الحباشنة، إن القصة لا تتعلق بمستشفى الشفاء فقط، بل يحاول الاحتلال تدمير أدوات الحياة في القطاع، حتى لا يجد الفلسطيني هناك خيارا أمامه سوى الهجرة.



وقال الحباشنة: "الاحتلال يحاول إعادة السيطرة على القطاع؛ لإنهاء ما يسمى صداع المقاومة بالنسبة له، وهو أمر يستحيل تحقيقه، وما يحصل حاليا هو إبادة جماعية على يد داعش التي تحكم القيادة الإسرائيلية".



وحول ما بعد مستشفى الشفاء، أكد الحباشنة أن "المرحلة المقبلة هي تهجير الفلسطينيين من غزة والسيطرة على ثروات القطاع لإنشاء خط غزة تل أبيب ليكون بديلا عن قناة السويس".



ونبه الحباشنة الدول العربية إلى ضرورة الحذر من غاية الكيان الصهيوني لما بعد مستشفى الشفاء، خصوصا وأن الغاية الواضحة إفراغ فلسطين التاريخية من سكانها وإحلال اليهود مكانهم، الأمر الذي ستصل تداعياته إلى جميع الدول العربية.



بدوره، قال وزير الإعلام السابق صخر دودين، إن الكيان الصهيوني يحاول البحث عن أي نصر وهمي، في إشارة منه إلى اقتحام مستشفى الشفاء، حتى لو كان نصرهم يُقدم على أجساد المرضى وجثث الشهداء في المستشفى.



وأكد دودين، أن حكومة الاحتلال تحاول اختلاق أي انتصار لتهدئة الجبهة الداخلية، بعد انغماسهم في ورطة كبيرة وصعودهم إلى قمة شجرة عالية لا يعرفون كيفية النزول عنها.



وحول مرحلة ما بعد اقتحام مستشفى الشفاء، رجح دودين أن تطفو ورقة الأسرى إلى السطح، خصوصا بعد صمود المقاومة في كافة أرجاء القطاع، مبينا أن قوات الاحتلال تحاول إيصال رسالة "النصر" إلى مجتمعها من خلال اقتحام المستشفى، ومن ثم القول لهم بأنه حان وقت التفاوض على الأسرى.



وحول إمكانية تزييف الوقائع داخل المستشفى من قبل قوات الاحتلال، قال دودين إن الاحتلال ومنذ 75 عاما، يعمل على كيّ وعي الرأي العام العالمي، لكن بعد جنونه اليوم في قطاع غزة ظهر للعالم أجمع كم هم كاذبون أشرون، وسيشكك العام في أي رواية للكيان حتى ولو قالوا بأن "السماء زرقاء".



من جهته، رأى الخبير العسكري جلال العبادي، أن هدف الاحتلال في مرحلة ما بعد اقتحام مستشفى الشفاء هو مخيم الشاطئ الذي يعتبر مقرا لقيادات المقاومة، ولا يجرؤ على اقتحامه بشكل مباشر، وإنما سيبقى على المداخل فقط، فيما تسعى قوات العدو للوصول إلى أي قيادي لدى المقاومة لتقديم نصر مؤقت أمام المجتمع الصهيوني.



وبين العبادي، أن المقاومة في قطاع غزة تعي تماما استحالة إدانتها بوجودها في مستشفى الشفاء، لذلك عليها طرد الاحتلال من المستشفى بالقوة، لإيصال رسالة قوامها التحذير من الاقتراب من المناطق المفصلية والحيوية في القطاع.



وحول تزييف الحقائق من قبل قوات الاحتلال، رجح العبادي لجوء العدو الصهيوني إلى نوع آخر من التزييف وهو إثارة العاطفة أمام المجتمعات الدولية، من خلال إبراز صورهم وهم يقدمون المساعدة للمرضى وتأمينهم، وذلك بعد الفشل في الوصول إلى غاياتهم في مستشفى الشفاء.

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