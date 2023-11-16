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الخصاونة والصفدي: لا معتقلين على خلفية مسيرات غزة.. ونحذر من الطابور الخامس

11/16/2023 5:08:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي






حذر رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مما وصفوه "الطابور الخامس"، مؤكدين عدم وجود أي معتقل سياسي في الأردن جراء المظاهرات الشعبية التي ساندت أهالي القطاع، وأن جلالة الملك يقود جهودا على مستوى العالم ساهمت في تغيير الموقف العالمي تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وفيما منح رئيس مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح أمس، والتي افتتحت بتلاوة الفاتحة على روح المغفور له الملك الحسين بن طلال، الكتل النيابية مساحة للحديث عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة، تحدث خلال تلك الفسحة جميع الكتل معربة عن إدانتها لهذا العدوان الغاشم، ومثمنين الدور الأردني الداعم للأشقاء.
وقال رئيس الوزراء في الجلسة بعد أن استمع إلى كلمات الكتل والمستقلين، وبعد مداخلة للنائب ينال فريحات أشار فيها لوجود معتقلين على خلفية مسيرات مؤيدة لصمود القطاع: "لا يوجد معتقلون بسبب المسيرات؛ فحرية التعبير والتضامن مع أهلنا في غزَّة‬⁩ والضِّفة الغربيَّة سقفها السماء أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم وجرائمه البشعة"، وأن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم مدافعا عن غزة والقضية الفلسطينية، وأسهمت جهوده في تغيير الرأي العالمي.
وتابع قائلا: "هناك طابور خامس يبثُّ الأكاذيب والإشاعات، ويحاول إثارة الفِتن وحرف البوصلة، وعلينا أن نتصدَّى له جميعاً بكلِّ حزم، ولا يوجد خط فاصل بين الموقفين الشعبي والرسمي بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية"، مشددا على أن هذه المواقف تطالب بوقف آلة التقتيل، وتدين الجرائم التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقال إن الموقف الأردني، وكما عبرت الكتل النيابية، هو موقف متحد وواضح خلف الموقف المتقدم والطليعي الذي يقوده جلالة الملك لوقف الحرب، ولكشف هذه الجرائم التي تصنف على أنها جرائم حرب استنفدت في كل تراتيب الوصف جرائم الحرب التي يمكن أن تقترف بحق الأهل في غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبين أن الدولة والحكومة ستستمران في هذا المسعى والمشروع الذي يتعين على العالم العمل عليه فورا باعتباره المشروع الوحيد والفكرة المركزية الرامية إلى إحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة وتجسيد الحق الفلسطيني المتأصل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة غير المنقوصة على كامل خطوط ما قبل الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبشكل يعالج كل القضايا الجوهرية من لاجئين وقدس ومستوطنات بما ينسجم مع المرجعيات الدولية المعتمدة.
وكان رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي قال في الجلسة إنه "لا يوجد لدينا معتقلو رأي بسبب الهبات والمسيرات الشعبية المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة للعدوان الغاشم على غزة"، داعيا إلى ضرورة التنبه لخطورة أي تصريحات غير مسؤولة، والتنبه للمغرضين المشككين بمواقف الأردن والتي لا يحق لأحد المزاودة عليها.
وأقر النواب في الجلسة مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2022، ووفق الأسباب الموجبة للمشروع فإنه يأتي لتخفيف الإجراءات على المواطنين للمساهمة في تنظيم الأعمال المهنية، وتصنيفها إلى مهن وليس إلى فئات، وتمكين وزارة العمل من القيام بالمهام المحددة لها في القانون.
وشرع النواب بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار لسنة 2022، ووفق الأسباب الموجبة فإن القانون يهدف إلى تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول في سوق العقار من خلال تخفيض نسبة ضريبة بيع العقار لتصبح 3 % بدلا من 4 %، وتمكين دائرة الأراضي والمساحة من رد ضريبة بيع العقار المستوفاة عن المعاملات غير المكتملة، تجنبا للمطالبات القضائية لردها.
وفي بداية الجلسة، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي: "بالأمس حلت ذكرى ميلاد باني نهضة الأردن، الراحل الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ونستذكر معها قائداً حكيمًا نذر نفسه في سبيل رفعة وطنه، وبقي في خندق أمته مدافعًا عن حقوقها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقد كان موضع احترام العالم وتقديره عبر سعيه الدؤوب، لتحقيق السلام العادل، ونشر قيم المحبة والتسامح".
وأضاف: "وإذ نستذكر الراحل العظيم بخالص دعوات الرحمة والمغفرة، لنؤكد المضي على العهد، خلف راية عميد آل البيت الأطهار، مولاي المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، الوارث لراية المجد، الوصي الأمين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، والساعي ليل نهار، عبر جولات واتصالات مكثفة، إلى وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة".

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