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كسر المعايير الصحفية لفضح جرائم الكيان.. ضرورة أم انتهاك؟

11/16/2023 5:08:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






في الوقت الذي وجدت فيه وسائل إعلام عربية نفسها مضطرة لكسر بعض المعايير الصحفية عبر نشرها صور ضحايا العدوان الصهيوني على غزة، فإنها تسوّغ ذلك بضرورة فضح جرائم الاحتلال التي فاقت كل وصف، وكذلك ردًّا على التزييف والتضليل الذي تمارسه وسائل إعلام صهيونية وغربية لتشويه الصورة وقلب الحقائق، وإظهار الاحتلال في موضع "الضحية".
وكانت حرصت وسائل إعلامية عربية منها أردنية محترفة على مدار عمر عملها، على الالتزام بالمعايير الأخلاقية للصحافة، استنادا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومدونات السلوك، مثل احترام خصوصية صور الأطفال وعدم إظهارها، وكذلك حرمة صورة الميت والمريض والجريح.
لكن، وسط التزييف والتشويه الإعلامي الصهيوني ومسانديه من الإعلام الغربي، اضطرت هذه الوسائل، أن تضع أولوية كشف وفضح همجية الاحتلال، من خلال إظهار الصورة بكل تفاصيلها، وعزز ذلك رغبة الضحايا من أهالي شهداء وجرحى ومكلومي غزة إلى عدسات الكاميرات من أجل فضح المحتل وكل من يدعمه.
وهذا ما يؤكده الخبير الإعلامي الزميل خالد القضاة، لـ"الغد"، بقوله إن الاحتلال الصهيوني، كيان وجد على أساس مشروع زائف، وعلى أساسه فرض واقعا مبنيا على أكاذيب، بدأت منذ فجر تاريخه وامتدت الى إعلامه، الذي يعتمد على تزييف الحقائق وقلب المعلومات ودغدغة المشاعر بصور مزيفة.
وأضاف القضاة، أن الاحتلال خلال الحرب الحالية على غزة، ووفق تقارير دولية، موّل ماكينته الإعلامية بأكثر من مليار دولار للترويج لهذه الحرب، وبما يخدم روايته الكاذبة، وإظهار الصهاينة وكأنهم "مضطهدون"، يتعرضون لـ"إبادة من وحوش فلسطينية".
لكن، وكما يستكمل القضاة: "فند صمود الأهل والصحفيين في غزة كل تلك الأكاذيب، ونحن كمجتمعات ووسائل إعلامية عربية ليس لدينا ما يضاهي الماكينة الإعلامية الصهيونية التي تقوم بقلب الحقائق، لكن حجم الإيمان في غزة في دفاع شعبها عن أرضهم، أثار تساؤلات في الخارج عن سبب سر هذا الصمود".
"صمود الناس في غزة له دور أكبر من الصحفيين في كشف زيف الاحتلال"، يقول القضاة، فالمقاوم الذي يضع قنبلة على دبابة، والأم التي تحتضن طفلها الشهيد، والجريح الذين يتحدث أمام الكاميرا وهو مبتور الأطراف، وحجم الإيمان الخيالي، هو الذي شجع الصحفيين على التخلي عن قواعد الصورة، حيث أغلب تلك المشاهد يأتي من مبادرة المكلومين في غزة، المصرين على كشف دموية الاحتلال.
ومن وجهة نظر الخبيرة الإعلامية الزميلة عطاف روضان، فإنه "ومن حيث الأصل ينبغي احترام المعايير المهنية وقت الأزمات، لكن هذه الحرب قلبت كل المعايير؛ لأن الطرف الأقوى، أي العدو، لم يحترم أي نوع من المعايير والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتحديدا فيما يخص قطاع غزة، ففي السنوات الأخيرة نكل فيهم من خلال الحصار والقمع اليومي، وإغلاق كل المنافذ الإنسانية التي تجعلهم يعيشون بكرامة في أكبر سجن مفتوح".
بالتالي، كما تضيف روضان، فإنه "من الطبيعي، وفيما يخص المعايير الصحفية، أن تتراجع وسط هذا الانتهاك الصهيوني الفاضح على كل الأصعدة، لذلك يجد الصحفي العربي نفسه منحازا للضحية، مع الإشارة إلى أن أغلبية من يغطي فظائع الاحتلال على الأرض ليسوا جميعا صحفيين، فهناك ناشطون ومواطنون صحفيون لا يملكون اليوم أي خيار إلا تسجيل الواقع الذي يعيشه يوميا".
وتضيف: "هم مشكورون، فكيف نطالبهم بمعايير صحفية، في ظل غياب المعايير الإنسانية أساسا؟"، لافتة إلى أن هناك مؤسسات إعلامية كبرى كنا نعتبرها مدارس للحيادية لكن وجدناها اليوم غير محايدة في هذه الحرب، لذلك اضطررنا كصحفيين عرب أن نمارس دورنا في الدفاع عن غزة بالرد على ذلك الانحياز وتزييف الحقائق.
فيما يرى الخبير الإعلامي الزميل نضال منصور أن وسائل الإعلام العربية التي وجدت أن هناك محاولات تضليل من قبل وسائل إعلام غربية، وبناء سردية تضامن مع الاحتلال، قد اضطر الكثير منها إلى نشر بعض الصور التي تبدو مؤلمة، وهي صور تبدو قاسية جدا، لكنها ضرورية لكشف حجم المأساة وحرب الإبادة والعقاب الجماعي على غزة.
ويضيف منصور: "هذه المعايير المهنية، كان هناك توجه لكسرها بشكل متعمد لفضح أكاذيب الاحتلال ووسائل الإعلام الغربية التي تخلت عن معايير المصداقية والمهنية، لكن هناك محاذير أيضا ينبه لها كثير من الخبراء، وهو الخوف من اعتياد مشاهد القتل اليومي والوحشي، وبالتالي تصبح لدينا مشاعر متبلدة، ولا يعود هناك تأثير لتزايد أعداد الشهداء في غزة، وكأن الأمر يتحول إلى عداد؛ لأننا تعايشنا مع هذه المأساة".

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