الأردنية للفكر والحوار والتنمية: قصف محيط المستشفى الميداني الأردني جريمة حرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية تعتبر قصف محيط المستشفى الميداني الأردني جريمة حرب وخروج على القانون الدولي ونؤكد وقوفنا خلف قيادتنا الهاشمية وطواقمنا الطبية في دعم الصمود الفلسطيني.
تدين الجمعية الأردنية الإعتداء الإسرائيلي الجبان الذي استهدف الطواقم الطبية في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى الطبية، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانو قد أصيبوا خلال قصف إسرائيل ونقلهم إلى قسم الطوارئ في المستشفى الميداني حيث يمثل هذا الاستهداف جريمة نكرا مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي.
وأضاف أن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.
تدعوا الجمعية الأردنية الحكومة إلى إتخاذ كافة الخطوات القانونية والسياسية ضد حكومة إسرائيل للرد على هذه الجريمة النكراء التي تمثل خروج عن كل القوانين الأعراف والتقاليد ويعد ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
MENAFN16112023000072011014ID1107437299
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.