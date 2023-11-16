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الأردنية للفكر والحوار والتنمية: قصف محيط المستشفى الميداني الأردني جريمة حرب

11/16/2023 5:08:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الجمعية الأردنية للفكر والحوار والتنمية تعتبر قصف محيط المستشفى الميداني الأردني جريمة حرب وخروج على القانون الدولي ونؤكد وقوفنا خلف قيادتنا الهاشمية وطواقمنا الطبية في دعم الصمود الفلسطيني.

تدين الجمعية الأردنية الإعتداء الإسرائيلي الجبان الذي استهدف الطواقم الطبية في محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى الطبية، خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانو قد أصيبوا خلال قصف إسرائيل ونقلهم إلى قسم الطوارئ في المستشفى الميداني حيث يمثل هذا الاستهداف جريمة نكرا مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي.

وأضاف أن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.

تدعوا الجمعية الأردنية الحكومة إلى إتخاذ كافة الخطوات القانونية والسياسية ضد حكومة إسرائيل للرد على هذه الجريمة النكراء التي تمثل خروج عن كل القوانين الأعراف والتقاليد ويعد ذلك خرقا فاضحا للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

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