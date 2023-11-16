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المعايطة: لا ديمقراطية بدون سيادة القانون

11/16/2023 5:08:22 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أهمية سيادة القانون باعتباره عمودا من أعمدة الارتكاز للعملية الديمقراطية، منوها الى الدور الذي تقوم به السلطة القضائية في تعزيز الثقة والنزاهة بالعملية الانتخابية، من خلال الرقابة على كافة مراحلها، وحماية الحقوق الانتخابية والفصل في الطعون المقدمة أمام الجهات القضائية المختصة، وأثنى على العلاقة المتميزة القائمة بين الهيئة المستقلة للانتخاب والمجلس القضائي في أطار برنامج العدالة الانتخابية الذي تنفذه الهيئة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة الحوارية والتي عقدت تحت عنوان ( الطعون المتعلقة بصحة العضوية النيابية والطعون الخاصة بطلبات تأسيس الأحزاب السياسية وفقا لقانوني الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية لسنة 2022)، بمشاركة السادة قضاة محكمة التمييز ورئيس وقضاة المحكمة الإدارية العليا، وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.
كما واستعرض المعايطة خلال الجلسة التعديلات الدستورية الأخيرة وابرز المستجدات على قانوني الانتخاب والأحزاب، ومساهمتها في تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي، ودمج المرأة والشباب في العملية السياسية، وتشكيل حكومات بأغلبية حزبية، تحقيقا لرؤية الدولة الأردنية.
وبين القاضي محمود العبابنه رئيس المحكمة الإدارية العليا، الإطار الإجرائي للطعن بصحة العضوية النيابية، حيث أوضح اختصاص محكمة التمييز في النظر بالطعون المتعلقة بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب، وإجراءات نظر الطعن من قبل المحكمة لحظة وصول ملف الدعوى، بالإضافة الى طبيعة القرار الصادر عن المحكمة والنتائج المترتبة عليه، وشكلية القرار وربطه مع النزاهة والمعايير الدولية.
كما وتحدث الدكتور نعمان الخطيب أستاذ القانون الدستوري في جامعة عمان العربية، حول الإطار الدستوري للانتخابات النيابية، والمتعلق بالدساتير الأردنية، وابرز ملامح الدستور الأردنية لسنة 1952، وعلاقاتها بالانتخابات النيابية، والمبادئ والأحكام الدستورية وانعكاسها على قانون الانتخاب، بالإضافة الى التنظيم القانوني لتأسيس الأحزاب السياسية الأردنية وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم (7)، لسنة 2022.
بدوره قدم مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة، إيجازاً حول الاطار التنظيمي للانتخابات النيابية، والتي تضمنت الهدف من تأسيس الهيئة المستقلة للانتخاب ونشأتها، وضمانات النزاهة المعتمدة والمطبقة في الأردن، والدورة الانتخابية بمراحلها، وآلية تشكيل القوائم ( المحلية والعامة)، والعتبة ( نسبة الحسم)، واحتساب النتائج.

MENAFN16112023000072011014ID1107437297

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