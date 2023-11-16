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كتائب القسام: دمرنا 11 آلية وأوقعنا قتلى بجنود الاحتلال

11/16/2023 5:08:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأربعاء، انها دمرت 11 آلية صهيونية كليا أو جزئيا في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.

واضافت انها استهدفت حفارا عسكريا إسرائيليا شرق جحر الديك وسقوط أفراد القوة التي ترافقه بين قتيل وجريح.
واكدت انها استهدفت قوة لجنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعها بين قتيل وجريح.

MENAFN16112023000072011014ID1107437293

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