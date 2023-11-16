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الصليب الأحمر: نطلب ضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح

11/16/2023 5:08:20 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي، اننا نطالب بتوفير ضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح.
وأضاف اننا لم نتسلم طلبا من الأطراف المعنية لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح.

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