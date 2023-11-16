الصليب الأحمر: نطلب ضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح

الصليب الأحمر: نطلب ضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح
التاريخ
11/16/2023 5:08:20 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي، اننا نطالب بتوفير ضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح.
وأضاف اننا لم نتسلم طلبا من الأطراف المعنية لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح.
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