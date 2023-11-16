صفقة.. وهدنة محدودة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
يوسي يهوشع
في مركز انعقاد الكابينت الأمني أمس كانت الصفقة لاعادة قسم من المخطوفين والمخطوفات. ليس واضحا كم منهم سيعودون في الصفقة، لكن المقابل الذي يلوح في الأفق واضح: تحرير سجناء وتوقف في القتال لزمن محدود. وكما كتب هنا عدة مرات، رغم التصريحات الرسمية في جهاز الامن يوجد من يتخوفون من ان النتيجة من شأنها أن تكون نهاية الحرب عقب الضغط الدولي وكذا خطر المس بالمقاتلين، مثلما حصل قبل تسع سنوات في حملة الجرف الصامد.
لكن فضلا عن الجوانب العسكرية، فان الدخول الى لحظات الحسم يستوجب اهتماما أيضا بقدرة جهاز الامن على ان يعرض موقفا مهنيا ومستقلا من خلال الشخصيات رفيعة المستوى التي اعترفت منذ الآن بمسؤوليتها عن القصور الرهيب في 7 أكتوبر. رئيس الشاباك (الذي سافر الى مصر كي يبحث في تفاصيل الصفقة)، رئيس الأركان ورئيس أمان ملزمون بان يقولوا رأيهم، لكنهم سيفعلون هذا بينما على اكتافهم اوزان هائلة في شكل 1400 مغدور ومغدورة وبالطبع المخطوفون والمخطوفات. ثلاثتهم، الى جانب قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة، يحملون العبء الرهيب: المعرفة بانه من خلال سلوك آخر ومعالجة صحيحة للاخطارات التي كان بوسعهم أن يقلصوا بشكل دراماتيكي مدى مصيبة السبت الأسود. وأخيرا، سلسلة أوامر هي الفجوة بين الهزة التي نعيشها وحدث امني خطير، لكن بحجم ادنى بكثير.
في مثل هذا الوضع، ليس مؤكدا انه توجد لرؤساء المنظومة القدرة على استخدام كامل وزنهم الحقيقي، في ضوء الضربة القاضية لمكانتهم. هكذا مثلا فان الصفقة التي تلوح في الأفق ستكون جزئية ولن تضم كل قائمة المخطوفين. فهل رئيس اركان آخر، لم يكن مشاركا في القصور كان مستعدا لان يقبل صفقة كهذه ولا يقف ضدها بكل القوة. لا شك أن الفريق هرتسي هليفي يقود المعركة بحكمة وبعقل. ومع ذلك، بالذات بسبب المعاني العسكرية لصفقة جزئية، من الواجب ان ترفع الى السطح مسائل حساسة للغاية أيضا. في النهاية توجد عائلات تنتظر بنفاد صبر إشارة حياة من اعزائها ومن الجهة الأخرى عدو يعرف ما هي الذخائر الاستراتيجية القليلة التي تبقت له كي يضمن بقاءه.
كما أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع هما أيضا لا يصلان الى اللحظة الحاسمة دون ظل ضخم: الوزير يوآف غالنت كمن يقف على رأس المنظومة التي فشلت بل واطلع فجرا على الاخطار، ونتنياهو الذي ربما اطلع موضعيا فقط بعد الرشقات الأولى لكنه تجاهل الاخطارات الاستراتيجية التي عرضت عليه في السنة الأخيرة. على كتفيهما أيضا تقع مسؤولية تجعل من الصعب التفكر النقي بالنسبة للصفقة، نتائجها وارضاء الرأي العام أيضا. كلاهما يعرفان بان مستقبلهما السياسي سيقف امام اختبار يحتمل جدا الا يكون منه طريق عودة، وإعادة جزء من المخطوفين والمخطوفات توفر بالتأكيد لشعب إسرائيل بعض الفرح بعد شهر مخيف. بالمقابل، فان عائلات ستكتشف ان اعزاءها لم يندرجوا في الصفقة سيطلقون صرختهم مما سيجعل كل القيادة ترص الصفوف.
الموقع أعلاه يعتقد أنه ليس صحيحا قبول صفقة جزئية بل مواصلة الضغط الشديد على حماس بحيث نصل في نهاية اليوم الى صفقة واحدة ولا تتمكن هذه المنظمة النكراء من مواصلة التنكيل بالعائلات وبنا كمجتمع. مشكوك جدا ان تكون القيادة السياسية والأمنية قادرة على ان تنتج موقفا كهذا وان تقف امام محاكمة الجمهور.
عمليا، امس أيضا تبين كم هو عظيم تقدم الجيش الإسرائيلي وكم بات السيف على عمق حماس اقرب فاقرب: فقد اعلنوا في الجيش عن سيطرة عملياتية في مخيم الشاطئ للاجئين بعد معارك قاسية في المنطقة المكتظة التي كانت تضم حتى وقت أخير مضى نحو 50 الف نسمة. وقريبا ستستكمل أيضا السيطرة على مدينة غزة. مستشفى الشفاء، بكل الوسائل التي خزنتها حماس فيه، لم يكن قريبا بهذا القدر ابدا. كما ان فرقة 162 استكملت احتلال طريق الشاطئ في شمال القطاع. فرقتا رأس الحربة النظاميتان اللتان تعملان في المنطقة منذ بداية المناورة البرية، 162 من الشمال و 36 من الجنوب ستلتقيان في الأيام القريبة القادمة.
لهذا السبب بالذات محظور المخاطرة بفقدان الزخم. الجيش الإسرائيلي يحتاج أيضا الى اختراق في مجال التصفيات، الى ما بعد مستوى قادة الكتائب. صفقة "صغيرة" الان هي عالم وكامله بالنسبة للكثير من الناس. لكن المصلحة الوطنية هي صفقة كبيرة وتصفية الحساب مع حماس مرة أخرى والى الأبد.
MENAFN16112023000072011014ID1107437289
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.