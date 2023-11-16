صفقة.. وهدنة محدودة

MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

يوسي يهوشع



في مركز انعقاد الكابينت الأمني أمس كانت الصفقة لاعادة قسم من المخطوفين والمخطوفات. ليس واضحا كم منهم سيعودون في الصفقة، لكن المقابل الذي يلوح في الأفق واضح: تحرير سجناء وتوقف في القتال لزمن محدود. وكما كتب هنا عدة مرات، رغم التصريحات الرسمية في جهاز الامن يوجد من يتخوفون من ان النتيجة من شأنها أن تكون نهاية الحرب عقب الضغط الدولي وكذا خطر المس بالمقاتلين، مثلما حصل قبل تسع سنوات في حملة الجرف الصامد.

لكن فضلا عن الجوانب العسكرية، فان الدخول الى لحظات الحسم يستوجب اهتماما أيضا بقدرة جهاز الامن على ان يعرض موقفا مهنيا ومستقلا من خلال الشخصيات رفيعة المستوى التي اعترفت منذ الآن بمسؤوليتها عن القصور الرهيب في 7 أكتوبر. رئيس الشاباك (الذي سافر الى مصر كي يبحث في تفاصيل الصفقة)، رئيس الأركان ورئيس أمان ملزمون بان يقولوا رأيهم، لكنهم سيفعلون هذا بينما على اكتافهم اوزان هائلة في شكل 1400 مغدور ومغدورة وبالطبع المخطوفون والمخطوفات. ثلاثتهم، الى جانب قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة، يحملون العبء الرهيب: المعرفة بانه من خلال سلوك آخر ومعالجة صحيحة للاخطارات التي كان بوسعهم أن يقلصوا بشكل دراماتيكي مدى مصيبة السبت الأسود. وأخيرا، سلسلة أوامر هي الفجوة بين الهزة التي نعيشها وحدث امني خطير، لكن بحجم ادنى بكثير.

في مثل هذا الوضع، ليس مؤكدا انه توجد لرؤساء المنظومة القدرة على استخدام كامل وزنهم الحقيقي، في ضوء الضربة القاضية لمكانتهم. هكذا مثلا فان الصفقة التي تلوح في الأفق ستكون جزئية ولن تضم كل قائمة المخطوفين. فهل رئيس اركان آخر، لم يكن مشاركا في القصور كان مستعدا لان يقبل صفقة كهذه ولا يقف ضدها بكل القوة. لا شك أن الفريق هرتسي هليفي يقود المعركة بحكمة وبعقل. ومع ذلك، بالذات بسبب المعاني العسكرية لصفقة جزئية، من الواجب ان ترفع الى السطح مسائل حساسة للغاية أيضا. في النهاية توجد عائلات تنتظر بنفاد صبر إشارة حياة من اعزائها ومن الجهة الأخرى عدو يعرف ما هي الذخائر الاستراتيجية القليلة التي تبقت له كي يضمن بقاءه.

كما أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع هما أيضا لا يصلان الى اللحظة الحاسمة دون ظل ضخم: الوزير يوآف غالنت كمن يقف على رأس المنظومة التي فشلت بل واطلع فجرا على الاخطار، ونتنياهو الذي ربما اطلع موضعيا فقط بعد الرشقات الأولى لكنه تجاهل الاخطارات الاستراتيجية التي عرضت عليه في السنة الأخيرة. على كتفيهما أيضا تقع مسؤولية تجعل من الصعب التفكر النقي بالنسبة للصفقة، نتائجها وارضاء الرأي العام أيضا. كلاهما يعرفان بان مستقبلهما السياسي سيقف امام اختبار يحتمل جدا الا يكون منه طريق عودة، وإعادة جزء من المخطوفين والمخطوفات توفر بالتأكيد لشعب إسرائيل بعض الفرح بعد شهر مخيف. بالمقابل، فان عائلات ستكتشف ان اعزاءها لم يندرجوا في الصفقة سيطلقون صرختهم مما سيجعل كل القيادة ترص الصفوف.

الموقع أعلاه يعتقد أنه ليس صحيحا قبول صفقة جزئية بل مواصلة الضغط الشديد على حماس بحيث نصل في نهاية اليوم الى صفقة واحدة ولا تتمكن هذه المنظمة النكراء من مواصلة التنكيل بالعائلات وبنا كمجتمع. مشكوك جدا ان تكون القيادة السياسية والأمنية قادرة على ان تنتج موقفا كهذا وان تقف امام محاكمة الجمهور.

عمليا، امس أيضا تبين كم هو عظيم تقدم الجيش الإسرائيلي وكم بات السيف على عمق حماس اقرب فاقرب: فقد اعلنوا في الجيش عن سيطرة عملياتية في مخيم الشاطئ للاجئين بعد معارك قاسية في المنطقة المكتظة التي كانت تضم حتى وقت أخير مضى نحو 50 الف نسمة. وقريبا ستستكمل أيضا السيطرة على مدينة غزة. مستشفى الشفاء، بكل الوسائل التي خزنتها حماس فيه، لم يكن قريبا بهذا القدر ابدا. كما ان فرقة 162 استكملت احتلال طريق الشاطئ في شمال القطاع. فرقتا رأس الحربة النظاميتان اللتان تعملان في المنطقة منذ بداية المناورة البرية، 162 من الشمال و 36 من الجنوب ستلتقيان في الأيام القريبة القادمة.

لهذا السبب بالذات محظور المخاطرة بفقدان الزخم. الجيش الإسرائيلي يحتاج أيضا الى اختراق في مجال التصفيات، الى ما بعد مستوى قادة الكتائب. صفقة "صغيرة" الان هي عالم وكامله بالنسبة للكثير من الناس. لكن المصلحة الوطنية هي صفقة كبيرة وتصفية الحساب مع حماس مرة أخرى والى الأبد.