هل أشعلت حماس شرارة الانتفاضة الثالثة؟ الأمر يتوقف على الضفة الغربية

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

دانيال بايمان* - (فورين أفيرز) 24/10/2023



تعكف إسرائيل الآن بكامل قوتها على شن الحرب في قطاع غزة. وتقوم قواتها بتنفيذ توغلات وشن غارات جوية أدت حتى كتابة هذه السطور، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها "حماس" في غزة، إلى مقتل أكثر من 5.000 شخص في غزة. ولكن، حتى مع اشتداد الصراع مع "حماس"، فإن البلاد تواجه أزمة خطيرة أخرى. لقد بدأ القتال في غزة ينتشر إلى الضفة الغربية، في ما يؤدي إلى ما يمكن أن يتحول إلى انتفاضة ثالثة.

في أعقاب قصف 14 تشرين الأول (أكتوبر) في المستشفى العربي الأهلي في غزة، الذي نسبه المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بينما يتهم العديد من الفلسطينيين إسرائيل بالمسؤولية عنه، اندلعت مظاهرات عنيفة في جنين ونابلس ورام الله وطوباس وغيرها من المدن الكبرى في الضفة الغربية. وأعلن الفلسطينيون أيضا إضرابا عاما للعمال في جميع أنحاء الضفة، وبدأ المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون -الذين سارعوا إلى جعل الوضع السيئ أكثر سوءا- في شن هجمات انتقامية. ولقي أكثر من 90 فلسطينياً حتفهم في الضفة الغربية حتى صباح 22 تشرين الأول (أكتوبر). وسوف تواجه السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، ضغوطاً شديدة للحفاظ على سيطرتها، وسوف تؤدي جهودها للحفاظ على النظام إلى الإضرار بالشرعية المتآكلة مسبقا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة.

بالنسبة لواشنطن، لن تؤدي الفوضى في الضفة الغربية سوى إلى تفاقم التحديات التي خلقتها الحرب في غزة، وسوف تظهر بشكل أكبر كيف أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ما يزال بلا حل إلى حد كبير. في السنوات الأخيرة، وضع العديد من المراقبين وصناع السياسات في الولايات المتحدة هذا الصراع في مرتبة متأخرة، وخلصوا إلى أنه -حتى لو أصبحت السياسة الإسرائيلية أقل استقرارا- فقد تم التوصل إلى توازن جديد. وأصبح "التطبيع" الإقليمي هو الكلمة السائدة بعد أن وقّعت إسرائيل اتفاقيات سلام مع البحرين، والمغرب، والسودان والإمارات العربية المتحدة، ومع اقتراب إسرائيل والمملكة العربية السعودية من إقامة علاقات دبلوماسية رسمية لأول مرة. لكنّ الواقع على الأرض كان يتعارض بشكل واضح مع هذه الرؤية المتفائلة. وكنتُ قد كتبت في مجلة "فورين أفيرز" في شهر شباط (فبراير) الماضي أن "التطورات الخطيرة على الجانبين، الإسرائيلي والفلسطيني، تتقارب الآن، وأن التوقعات للعام 2023 تبدو قاتمة". وعلى الرغم من الافتقار إلى الشعور بالخطر في إسرائيل والولايات المتحدة، فإن الأدلة كانت تشير بوضوح إلى "استنتاج يائس لا مفر منه: أن فرص اندلاع انتفاضة ثالثة أصبحت أعلى مما كانت عليه في أي وقت منذ سنوات". وقد أدى هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) ورد فعل إسرائيل العنيف عليه إلى زيادة هذه الاحتمالات بشكل كبير.

المقاومة والتعاون

تولى محمود عباس قيادة القيادة الفلسطينية في أعقاب وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في العام 2004. وحدث هذا التحول خلال الانتفاضة الثانية التي اندلعت في الفترة من العام 2000 إلى العام 2005 ثم تلاشت ببطء. وكان عرفات يرى في "حماس" سلاحاً يمكن استخدامه ضد إسرائيل، حيث يمنح المنظمة مساحة للعمل عندما يريد الضغط على إسرائيل، لكنه يكبح جماحها عندما يريد تهدئة الوضع. وكان يعتقد أنه يستطيع سحقها متى شاء.

لكنَّ "حماس" سرعان ما أصبحت أقوى من أن يمكن السيطرة عليها. واكتسبت الجماعة المسلحة مصداقية كبيرة بسبب هجماتها المتكررة على إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية، بينما استسلمت السلطة الفلسطينية للفساد والاقتتال الداخلي. وكان عباس يفتقر إلى الكاريزما والشرعية الثورية اللتين تمتع بهما عرفات، كما أدى صعوده إلى سدة السلطة إلى المزيد من إضعاف شعبية السلطة الفلسطينية، في حين أصبحت "حماس" تشكل تحديًا قوياً لحكم عباس.

مع تغير السياسة الفلسطينية، تضاءلت الآمال في تحقيق السلام. فقد خرج الإسرائيليون من عنف الانتفاضة الثانية معتقدين بأن التنازلات والبحث عن السلام سيقابَلان بمزيد من العنف. واعتقد الفلسطينيون أن إسرائيل وطنت نفسها على الاحتلال والضم البطيء للضفة الغربية. وبسبب هذا الشعور بالمرارة، عندما انسحبت إسرائيل من غزة في العام 2005، فعلت ذلك من دون استشارة عباس أو الزعماء الفلسطينيين الآخرين الراغبين في صنع السلام، في لفتة متعمدة من عدم الاحترام. ونتيجة لذلك، تمكنت "حماس" من نسبة الفضل إليها في ذلك الانسحاب، مشيرة إلى أن تهديد العنف الذي لا يلين، وليس المفاوضات، هو الذي دفع إسرائيل إلى سحب قواتها من القطاع. وساعد الاحترام الذي اكتسبته "حماس" بسبب هجماتها وسجلها كمنظمة أقل فسادا نسبيا على فوز الحركة بالانتخابات في غزة في العام 2006، ثم الاستيلاء على السلطة بعد صِدام مع "السلطة الفلسطينية" في العام 2007.

منذ ذلك الحين، حكمت "حماس" غزة، على الرغم من أن إسرائيل والولايات المتحدة ودولاً أخرى لم تعترف بها كحكومة. وكانت السلطة الفلسطينية تنظر إلى "حماس" كمنافس لها، بينما رأت إسرائيل فيها عدوا. وقد تعاونت "السلطة" وإسرائيل بشكل متكرر ضد المنظمة. وكثيراً ما حاولت الدول العربية، وخاصة قطر وتركيا، مساعدة "حماس"، لكن دولاً أخرى، بما فيها مصر المجاورة، اعتبرت "حماس" تهديداً محتملاً بسبب علاقاتها بحركة الإخوان المسلمين الأوسع، التي تعتبرها الحكومة العسكرية في مصر خصمها الرئيسي. ومع ذلك، أثبتت "حماس" قدرتها على الصمود. ونظراً لجذور "حماس" العميقة في غزة، فإن الضغوط الاقتصادية الإسرائيلية والحملات العسكرية المنتظمة -ولو أنها كانت محدودة- لم تنجح في زعزعة قبضتها على السلطة. وبدا أن وضعا راهنا قلقا أصبح سائدا: السلطة الفلسطينية تحكم الضفة الغربية، و"حماس" تحكم غزة. وكان كل طرف ينظر إلى الآخر بعين الشك، لكنّ أيا منهما لم تتمكن من الحلول محل الأخرى.

يشعر قادة السلطة الفلسطينية بالقلق إزاء شعبية "حماس" بين الفلسطينيين، وخاصة خلال الأزمات مثل التي تحدث اليوم، عندما تكون "حماس" في مركز الاهتمام الفلسطيني. وتزعم منظمات حقوق الإنسان أن السلطة الفلسطينية تستخدم التعذيب والضرب والاعتقالات التعسفية لقمع التحركات التي يقوم بها أنصار "حماس" (وكذلك الخصوم الآخرون). ووفقاً لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، فإن السلطة الفلسطينية تهدد حتى أفراد عائلات خصومها السياسيين. ولدى السلطة الفلسطينية الكثير من الأعداء: العديد من الفلسطينيين يعتبرونها وكيلاً للاحتلال الإسرائيلي. وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون تحت الاحتلال في الضفة الغربية، فإن الاختيار بين تحدي "حماس" لإسرائيل وتعاون السلطة الفلسطينية معها هو خيار سهل.

الخلافة

حتى قبل الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، كان الوضع في الضفة الغربية قابلاً للاشتعال. كان الغضب الفلسطيني شديداً من الاحتلال الإسرائيلي الذي لا نهاية له، وتوسيع المستوطنات، والمذابح التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون. وأثبت هذا العام أنه أكثر فتكاً من العام 2022، الذي كان هو نفسه العام الأكثر دموية منذ سنوات. ومع مقتل المزيد من الفلسطينيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، من المرجح أن تستمر الاضطرابات في الضفة الغربية في التصاعد، مما سيؤدي بدوره إلى المزيد من العنف الانتقامي الإسرائيلي. وستكون النتيجة دائرة شرسة خطيرة.

ولن تؤدي مثل هذه الدائرة سوى إلى المزيد من تعزيز قبضة "حماس"، كما فعل هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقد صدم نطاق الهجوم وحجمه الإسرائيليين، وكان بلا شك ضربة قوية وُجِّهت إلى هيبة الدولة اليهودية وهالة المناعة التي لا تُقهر التي نسبتها إلى نفسها. ولكن، على الرغم من أن العديد من الفلسطينيين يدينون موت الأبرياء، فمن المرجح أن يشعروا بالفخر لأن إسرائيل، أيضاً، تشعر بالألم ولا تستطيع أن تتجاهل القضية الفلسطينية. وتصف الجماعات الفلسطينية وغيرها من الجماعات المناهضة لإسرائيل مثل هذا العنف بأنه "مقاومة"، وهي شيء له تقليد طويل بين الفلسطينيين. والآن، ترتدي "حماس" عباءة أبطال الماضي. وبقدر ما تفاخرت "حماس" بفائدة العنف في دفع إسرائيل إلى الانسحاب من غزة العام 2005، فإن النجاح الذي حققته "حماس" يتناقض بشكل حاد مع الفساد والتواطؤ الواضحين من جانب السلطة الفلسطينية.

حتى يتمكن من تعزيز شرعيته وتخفيف الغضب الفلسطيني، يتخذ عباس إجراءات خطابية ودبلوماسية. بعد انفجار المستشفى في غزة، اتهم عباس إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب بشعة" وألغى اجتماعه الذي كان مقررًا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، لعدم رغبته في الظهور بجانب زعيم الدولة التي يلومها العديد من الفلسطينيين على تمكين العدوان الإسرائيلي. ومن المرجح أن يزيد عباس من خطابه المعادي لإسرائيل والولايات المتحدة في الأيام المقبلة، وإطلاق حملة دبلوماسية لعزل إسرائيل واتخاذ إجراءات رمزية لقطع التعاون العلني معها. ويمكنه، على سبيل المثال، تعليق مشاركة السلطة الفلسطينية في اللجان التي تدير إمدادات المياه والطاقة مع إسرائيل وقطاع غزة. بل ويمكنه أن يدعي أنه يعلِّق التعاون الأمني مع إسرائيل في الضفة الغربية (على الرغم من أنه من غير المرجح أن ينهي هذا التعاون فعليا).

ومع ذلك، يواجه عباس والسلطة الفلسطينية أزمة خلافة. الآن، يبلغ عباس من العمر 87 عامًا، وهو مدخن شره، وليس لديه وريث واضح. وقام بخنق منافسيه من خلال منحهم القليل من فرص الظهور العام أو عدم الظهور على الإطلاق -ناهيك عن الفرص لتطوير مؤيديهم أو شبكاتهم السياسية. ولكن، قد تكون هناك بعد وفاته فُرَج سياسية. في الواقع، من الممكن أن يظهر العديد من القادة المتنافسين، وكل منهم لديه مركز قوة بيروقراطي أو جغرافي مختلف. والعديد من المتنافسين المحتملين هم جزء من الحرس القديم الذي حكم إلى جانب عباس، لكنَّ من الممكن أن يظهر زعيم جديد أصغر سناً -شخص يجلب معه منظوراً جديداً.

تشكل أعمال العنف الجارية حاليا في الضفة الغربية فرصة لهؤلاء القادة لمحاولة ترسيخ وجودهم تحسبًا لرحيل عباس في نهاية المطاف. وقد يسعى القادة الجدد إلى الحصول على أوراق اعتماد قومية من خلال السماح بشن هجمات على المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين -أو حتى التحريض عليها. وكوسيلة لتشويه سمعة المنافسين الذين يتعاونون مع إسرائيل، قد يؤدي ذلك أيضاً إلى إثارة المشاعر الشعبية ضد عنف المستوطنين، والقيود الإسرائيلية المفروضة على حياة الناس، وقتل المدنيين في غزة. وهناك مصدر قلق أكبر يتمثل في أن السلطة الفلسطينية التي فقدت مصداقيتها بالفعل سوف تصبح أضعف وأكثر انقساماً. ويخشى الإسرائيليون أن تستغل "حماس" النزاع على الخلافة لتعزيز قوتها، بما في ذلك محاولة السيطرة على الضفة الغربية.

الطريق في الأمام

بالنسبة للولايات المتحدة، لا شك في أن هذا المسار مقلق للغاية. لكن واشنطن ليست بلا موارد. وعندما تجري المفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب في غزة وتزويد القطاع بالدعم الإنساني، يجب على واشنطن تسهيل مشاركة السلطة الفلسطينية لزيادة صلتها ومصداقيتها.

ويجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات صارمة ضد الأعمال العدائية التي يمارسها مجتمع المستوطنين من خلال توجيه عملاء الاستخبارات وكوادر إنفاذ القانون التابعين لها إلى رصد خطط المستوطنين لقتل ومضايقة الفلسطينيين المجاورين بقوة؛ بعبارات أخرى، من خلال معاملة إرهابيي المستوطنين بالطريقة نفسها التي تتعامل بها إسرائيل مع التهديدات الإرهابية الأخرى. ويتعين على إسرائيل أن تعتقل المستوطنين الذين يستخدمون العنف، وعليها أن تدافع عن الفلسطينيين ضد هجمات المستوطنين. ويهدد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين الأبرياء بخلق أزمة في الضفة الغربية في وقت يتعين فيه على إسرائيل أن تركز على غزة وردع "حزب الله".

ولكن حتى لو نجحت إسرائيل في الحد من عنف المستوطنين والمساعدة على دعم السلطة الفلسطينية، فإن الغضب الفلسطيني مرتفع مسبقًا، وسوف تؤدي الخسائر الناجمة عن الغزو البري حتماً إلى زيادة غضبهم. وعلى المدى الطويل، لن يفعل الحد من العواقب المترتبة على أزمة غزة الكثير لاستعادة السلطة الفلسطينية المصداقية. وبما أنها لا توجد عملية سلام حقيقية أو أي أمل آخر في التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض، فإن الفلسطينيين سوف ينظرون إلى الجماعات التي تدعو إلى العنف -مثل "حماس"- كقادة أفضل، على الرغم من الدمار الذي تجلبه أعمالهم.



*دانييل بايمان Daniel Byman: هو زميل رفيع في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"، وأستاذ في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Did Hamas Ignite a Third Intifada? It All Depends on the West Bank