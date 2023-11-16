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مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار يدعو إلى هدن إنسانية في غزة

11/16/2023 5:08:18 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات، وإنشاء ممرات آمنة.
مشروع القرار المعتمد من مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف للامتناع عن حرمان المدنيين بغزة من الخدمات والمساعدات، كما يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لدى حماس والفصائل الأخرى.

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