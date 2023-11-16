اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة من جديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت مصادر طبية من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي تجدد في هذه اللحظات اقتحامها للمجمع من المدخل الجنوبي.
وبحسب ما نقلته قناة "الأقصى" الفضائية الفلسطينية، عن رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء أحمد المخللاتي: "الجرافات الإسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي".
وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن الآليات الإسرائيلية تقتحم في هذه الأثناء مجمع الشفاء من الجهة الجنوبية وتحدث تدميرا في المكان مع سماع صوت إطلاق نار كثيف. وكالات
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