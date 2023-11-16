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اقتحام مجمع الشفاء الطبي في غزة من جديد

11/16/2023 5:08:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت مصادر طبية من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، أن قوات الجيش الإسرائيلي تجدد في هذه اللحظات اقتحامها للمجمع من المدخل الجنوبي.


وبحسب ما نقلته قناة "الأقصى" الفضائية الفلسطينية، عن رئيس قسم الحروق بمجمع الشفاء أحمد المخللاتي: "الجرافات الإسرائيلية اقتحمت المجمع من المدخل الجنوبي".


وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن الآليات الإسرائيلية تقتحم في هذه الأثناء مجمع الشفاء من الجهة الجنوبية وتحدث تدميرا في المكان مع سماع صوت إطلاق نار كثيف. وكالات


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