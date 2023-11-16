فلسطين: ماسك لم يف بوعده بتأمين خدمة الاتصالات لقطاع غزة

فلسطين: ماسك لم يف بوعده بتأمين خدمة الاتصالات لقطاع غزة
التاريخ
11/16/2023 5:08:16 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر أن الملياردير رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لم يف بوعوده التي أطلقها سابقا عن نيته توفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لقطاع غزة.
وأشار الوزير سدر في هذا الجانب إلى أن كافة سُبل الاتصالات في قطاع غزة سيتم قطعها غدا الخميس بسبب النقص الحاد في التيار الكهربائي الذي يقوم بتغذية منظومات الاتصالات. وكالات
MENAFN16112023000072011014ID1107437280
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.