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رئيس المعارضة الإسرائيلية يدعو لإقالة نتنياهو“فورا”

11/16/2023 5:08:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إلى إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه“الآن أثناء القتال”، وتشكيل حكومة بديلة، فيما وصف حزب“الليكود” بزعامة الأخير تصريحاته بـ”المؤسفة والمخزية”.
وقال لبيد في مقابلة أجرتها القناة 12 الإسرائيلية مساء الأربعاء:“على نتنياهو أن يرحل الآن أثناء القتال، فلنجلس الآن تحت قيادة مرشح آخر من الليكود. سنتحدث مع قادة الليكود، هناك الكثير والكثير من الناس هناك الذين يفهمون أن البلاد ذهبت إلى مكان سيئ”.
وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها لبيد إلى إقالة نتنياهو منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ويقود نتنياهو رئيس حزب“الليكود” منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022 حكومة مشكّلة من أحزاب من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل.
وتابع لبيد:“هذه الحكومة لا تؤدي دورها، لكن ليس من الصواب الذهاب إلى الانتخابات الآن، نحن بحاجة إلى التغيير.. نتنياهو لا يمكنه الاستمرار في منصب رئيس الوزراء”.
ومضى بقوله:“لا يمكننا السماح لأنفسنا بإدارة معركة، سوف تطول، مع رئيس وزراء لا يثق به الجمهور”.
وقال:“أعتقد أنه مثل أي مواطن إسرائيلي، فإن ما يهمني في النهاية هو الشيء الأساسي، أن تكون هناك حكومة فاعلة. وأنا على استعداد لمشاركة حزبي (هناك مستقبل) والدخول في حكومة يقودها الليكود”.
وأضاف لبيد:“أقترح أن نشكل الحكومة مع الليكود، ومع الحريديم (اليهود المتشددين)، ولم أقل ذلك من قبل، ومع (رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور) ليبرمان والمعسكر الرسمي (بقيادة بيني غانتس)، حكومة إعادة بناء وطني”.
ورد حزب“الليكود” على تصريحات لبيد في بيان مقتضب جاء فيه:“من المؤسف والمخزي أن يمارس لبيد السياسة أثناء الحرب عندما يقترح إقالة رئيس الوزراء الذي يقود المعركة واستبداله بحكومة تقيم دولة فلسطينية وتسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على غزة”.
ولاحقا رد حزب“هناك مستقبل” برئاسة لبيد في بيان قال فيه:“الليكود أخطأ على ما يبدو.. اقترح لبيد حكومة يقودها الليكود، مع رئيس وزراء من الليكود ليس نتنياهو. هكذا سنبدأ التعافي الوطني”.
ويرفض نتنياهو الاعتراف بمسؤوليته عن الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، رغم إقرار وزراء وقادة أجهزة أمنية واستخبارية إسرائيلية بفشلهم في توقع الهجوم.
والاثنين، قالت القناة 13 العبرية، إن وزراء وأعضاء بالكنيست الإسرائيلي من حزب“الليكود” يناقشون الإطاحة برئيس الحزب نتنياهو مباشرة بعد الحرب، عبر تصويت بحجب الثقة.
والاثنين، أظهر استطلاع رأي نشره موقع“والا” العبري أن 66 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون إلى حد كبير إجراء انتخابات بعد نهاية الحرب على غزة.-(الأناضول)

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