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عقيلة الرئيس الفنزويلي: نشهد“إبادة جماعية” في غزة

11/16/2023 5:08:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وصفت عقيلة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، سيليا فلوريس، الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأنها“إبادة جماعية”.
جاء ذلك في رسالة فيديو بعثت بها، الأربعاء، إلى قمة استضافتها أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي، لزوجات رؤساء دول وحكومات.
وأقيمت القمة الأربعاء في مدينة إسطنبول بعنوان“قلب واحد من أجل فلسطين” وذلك على إثر الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وأعربت فلوريس عن شكرها للرئيس أردوغان وعقيلته أمينة على مساهماتهما في هذا الإطار.
ولفتت إلى ضرورة أن“تقود النساء حركات المقاومة ضد جميع أعمال العنف، وخاصة الإبادة الجماعية التي لا تزال ترتكب ضد غزة والشعب الفلسطيني بأكمله”.
وشدّدت على أن ما يجري في فلسطين لا مثيل له، وأنه“لا يمكن أن نسمي ما يحدث حرباً لأنه لا يوجد جيشان يتقاتلان علناً أو لا يوجد إعلان حرب من الطرفين ضد بعضهما البعض”.
وأضافت:“نرى مدينة خاضعة للحصار تتعرض للقصف الإسرائيلي من الجو والبر، ونسمع تهديدات بجنود مسلحين ودبابات مدرعة، وأسوأ من ذلك، هجمات نووية”.
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أدلى وزير التراث ‎الإسرائيلي عميحاي إلياهو بتصريحات عنصرية دعا خلالها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة.
وتابعت عقيلة الرئيس الفنزويلي:“من ناحية أخرى، نرى الضحايا في غزة، وموت الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين”.
وقالت:“نرى الضحايا المدنيين يخرجون من منازلهم المدمرة ولكنهم غير قادرين على مغادرة المدينة لأنهم في سجن مفتوح”.
واعتبرت فلوريس أن“هذه الأعمال اللاإنسانية تمثل القضاء على الشعب الفلسطيني بطريقة مروعة”، مضيفة:“إننا نشهد إبادة جماعية”.
ومنذ 41 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 شهيد فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.- (الأناضول)

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