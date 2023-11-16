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مقتل ضابطين من جيش الاحتلال في المعارك بشمال غزة

11/16/2023 5:08:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قُتل ضابطان إسرائيليان وأصيب آخران أثناء المعارك الدائرة مع المقاومة فلسطينية بشمال قطاع غزة، حسب إعلام عبري رسمي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في بيان مقتضب الخميس، أن ضابطين من الجيش قتلا، فيما أصيب آخران بجروح“خطيرة” خلال القتال شمال القطاع.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 51 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت آخر حصيلة قتلى أعلنها الجيش بلغت 49، بعد مقتل ضابطين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في غزة منذ انطلاق العملية البرية.
وتخوض قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.-(الأناضول)

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