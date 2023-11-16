مقتل ضابطين من جيش الاحتلال في المعارك بشمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قُتل ضابطان إسرائيليان وأصيب آخران أثناء المعارك الدائرة مع المقاومة فلسطينية بشمال قطاع غزة، حسب إعلام عبري رسمي.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في بيان مقتضب الخميس، أن ضابطين من الجيش قتلا، فيما أصيب آخران بجروح“خطيرة” خلال القتال شمال القطاع.
وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 51 منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وكانت آخر حصيلة قتلى أعلنها الجيش بلغت 49، بعد مقتل ضابطين وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في غزة منذ انطلاق العملية البرية.
وتخوض قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين، على محاور التقدم شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى محاصرتها لمستشفيات القطاع المكتظة بالنازحين.-(الأناضول)
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