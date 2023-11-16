أقل من 4% يثقون بمصداقية المعلومات التي يقدمها.. شعبية نتنياهو إلى الحضيض

تعرضت مصداقية بنيامين نتنياهو لدى الجمهور الإسرائيلي لضربة كبيرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث أفاد أقل من 4% من اليهود الإسرائيليين بأنهم يثقون برئيس الوزراء باعتباره المصدر الأكثر موثوقية للمعلومات في ما يتعلق بالحرب ضد غزة، وفقاً لاستطلاع جديد أجرته جامعة بار إيلان الإسرائيلية.



الاستطلاع الذي نشرته صحيفة Haaretz الإسرائيلية، الأربعاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، شمل 505 من اليهود الإسرائيليين، وأجراه في نهاية الشهر الأول من الحرب الدكتور جال يافيتز، المحاضر بقسم علوم المعلومات في جامعة بيرشام الدولية، وجد أيضاً انخفاض الثقة برئيس الوزراء كمصدر للمعلومات بين أعضاء المعسكر الوطني، حيث أعرب 6.63% فقط من الناخبين اليمينيين عن ثقتهم بتصريحاته مقارنةً بالمصادر الأخرى.



وأصبح اليهود الإسرائيليون يتابعون مزيداً من وسائل الإعلام منذ "طوفان الأقصى"، حيث يشاهد 60% منهم أو يقرأون أكثر من ثلاث ساعات من الأخبار والمعلومات حول الحرب كل يوم، ويقضي 38.6% منهم أكثر من أربع ساعات يومياً في ذلك.



ورغم ذلك، أعرب المشاركون في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث ذكر ما يقرب من نصفهم أنهم تحولوا إلى محتوى وقنوات معلومات جديدة، مع تحول 73% إلى منصة التواصل الاجتماعي "تليغرام" منذ اندلاع الحرب.



وبشكل عام، فإن الثقة بالصحافة كمصدر للمعلومات الدقيقة حول مسار الصراع تخلفت كثيراً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حيث صنفها 10.7% فقط من المشاركين في الاستطلاع على أنها الأكثر موثوقية، متقدمة قليلاً على قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي بنسبة 6.1%.



وتآكل الدعم والثقة برئيس الوزراء بشكل كبير على مدار العام الماضي، حيث وجدت استطلاعات الرأي التي سبقت الحرب، أن غالبية الإسرائيليين متشائمون بشأن مستقبل الديمقراطية، وأعرب كثيرون عن قلقهم من تدهور المكانة العامة لبلادهم والعلاقات مع الولايات المتحدة في عهد نتنياهو.



وتراجعت الثقة بنتنياهو وحزب الليكود الحاكم، بشكل خاص منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حيث ذكر 84% من اليهود الإسرائيليين أنه كانت هناك "كارثة قيادية"، وذكر الثلثان أن الكارثة المذكورة كانت أسوأ من تلك التي حدثت في حرب عام 1973.



حتى إن صحيفة Israel Hayom المؤيدة لنتنياهو انضمت من قبل إلى الجوقة التي تدعو إلى استقالة نتنياهو، ونشرت نداءً حماسياً لرئيس الوزراء قالت فيه: "ليقدنا إلى النصر ثم يرحل"، مما يمثل تحولاً كبيراً في لهجة وسيلة إعلامية يُعتقَد على نطاق واسع، أنها تأسست من أجل دعم طموحات نتنياهو السياسية. -عربي بوست

اقرأ أيضاً:

هآرتس: المعلومات الاستخباراتية عن أنفاق حماس لا يمكن أن تحقق هدف القضاء عليها

رئيس المعارضة الإسرائيلية يدعو لإقالة نتنياهو“فورا”

كاتب إسرائيلي: نتنياهو يسوق لانتصار "لا وجود له" في غزة‎

هآرتس: "إسرائيل" منهمكة في معركتها البرية.. "حماس" بعيدة عن الاستسلام