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إعلام إسرائيلي: استغرق الجنود في 7 أكتوبر 12 ساعة ليجدوا مفاتيح مستودع الأسلحة

11/16/2023 5:08:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، مجدّداً عن الإخفاقات العسكرية والأمنية، بشأن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وما يسميه الاحتلال بـ"السبت الأسود".


وذكر موقع "ice" العبري أنّ "إخفاقاً جنونياً حصل يوم السبت الأسود في 7 أكتوبر"، مشيراً إلى أنّ "الجنود بحثوا مطوّلاً عن مفاتيح مستودع الأسلحة، واستغرف ذلك مدة 12 ساعة".


وفي وقتٍ سابق، أكّد الصحافي الإسرائيلي ناحوم برنياع، في مقال كتبه في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ صباح الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يوم إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة "طوفان الأقصى"، كان "الأصعب والأشدّ مرارةً" منذ "إنشاء" الكيان الإسرائيلي.


وقبل أيام، نقل الإعلام الإسرائيلي أهم ما جاء في تحقيقات "الجيش" الإسرائيلي بشأن هجوم "السبت الأسود"، في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأظهرت التحقيقات "الخلل" الذي تسببه موقع مقر قيادة "فرقة غزة" عند السياج الحدودي.


ومما توصل إليه التحقيق الأولي، بحسب الإعلام الإسرائيلي، هو أنّ "الجيش" أدرك أنّ موقع مقر قيادة فرقة غزة عند السياج الحدودي مباشرة قد أضر بقدرتها على القيادة والسيطرة، "إلى درجة تم تحييدها بالكامل أثناء القتال".


ووفقاً للتحقيقات فإنّ "الجيش" الإسرائيلي يعتقد أنّ "وضع قواعد تابعة للفرقة في أماكن عرضة للاعتداء ذو ميزة لوجستية، لكن هذا قد يسبب خللاً في أداء هذه القواعد في حالة الحرب". إضافةً إلى ذلك، يدرك "الجيش" أنّ المواقع الحدودية أقيمت لتأوي القيادة، لكنها غير مهيأة للقتال.

واعترف "جيش" الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 48 قتيلاً في الجيش منذ بدء العمليات البريّة، و369 منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى". -الميادين

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