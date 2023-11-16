استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس- (فيديوهات)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة 7 مستوطنين أحدهم بحالة حرجة في عملية بالقدس.
وقالت قناة“آي 24 نيوز” الإسرائيلية اليوم الخميس“عملية إطلاق نار عدائية عند نقطة تفتيش في القدس وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة”.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها“حيّدت” 3 أشخاص مشاركين بعملية إطلاق النار على حاجز جنوب القدس.
-(وكالات)
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