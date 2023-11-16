استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس- (فيديوهات)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة 7 مستوطنين أحدهم بحالة حرجة في عملية بالقدس.

وقالت قناة“آي 24 نيوز” الإسرائيلية اليوم الخميس“عملية إطلاق نار عدائية عند نقطة تفتيش في القدس وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة”.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها“حيّدت” 3 أشخاص مشاركين بعملية إطلاق النار على حاجز جنوب القدس. -(وكالات)