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استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس- (فيديوهات)

11/16/2023 5:08:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة 7 مستوطنين أحدهم بحالة حرجة في عملية بالقدس.

وقالت قناة“آي 24 نيوز” الإسرائيلية اليوم الخميس“عملية إطلاق نار عدائية عند نقطة تفتيش في القدس وإصابة 5 أشخاص أحدهم بحالة حرجة”.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها“حيّدت” 3 أشخاص مشاركين بعملية إطلاق النار على حاجز جنوب القدس. -(وكالات)

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