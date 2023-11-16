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نيويورك تايمز: الإسرائيليون استخدموا كلمات محو وتدمير غزة أكثر من 18000 مرة

11/16/2023 5:08:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشرت صحيفة“نيويورك تايمز” تقريرا لمراسلها مارك لاندلر، قال فيه إن الحرب في غزة أطلقت العنان لخطاب ناري في إسرائيل، ويقول الخبراء إن الخطاب التحريضي من قبل مسؤولين إسرائيليين بارزين يعمل على تطبيع ما كان محرما بشأن قتل المدنيين والترحيل الجماعي.
وأضاف الكاتب أن هجمات حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أدت إلى تعطش للانتقام، والذي يقوم قادة إسرائيل بتحويله إلى لغة يقول النقاد إنها تتجاوز الحدود إلى التحريض.
وأشار إلى تصريحات يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال:“نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف بناء على ذلك”. وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت:“نحن نقاتل النازيين”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:“عليك أن تتذكر ما فعله العماليق لك، كما قالت التوراة المقدسة، ونحن نتذكر”، في إشارة إلى أعداء الإسرائيليين في النصوص الدينية والتي فسرها الباحثون بأنها دعوة لمحو“رجالهم ونسائهم وأطفالهم وأجنّتهم” في إشارة إلى أهالي غزة.
واستخدم الصحافيون والساسة والمؤثرون والجنرالات المتقاعدون والمشاهير في إسرائيل، عبارة“محو غزة” وتسويتها بالتراب وتدميرها حوالي 18000 مرة في منشورات بالعبرية على منصة“إكس” منذ هجمات تشرين الأول/ أكتوبر.
وبحسب“فيك ريبورتر” الموقع الذي يتابع خطاب الكراهية في إسرائيل، فهذه الكلمات لم يشر إليها إلا 16 مرة قبل الهجمات.
ويقول الخبراء إن الأثر التراكمي هو تطبيع مناقشة فكرة كان يمكن النظر إليها خارج التصور قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر والحديث عن“محو” سكان غزة والتطهير العرقي وإبادتهم بالسلاح النووي.
وقالت الصحيفة إن الخطاب الناري ليس حصرا على إسرائيل وقادتها، بل تعهد غازي حمد، أحد قادة حماس، بتلقين إسرائيل درسا، وأن الحركة ستكرر ما فعلته مرة ومرات.
ولدى المستوطن إيتمار بن غفير الذي أصبح وزيرا للأمن في حكومة بنيامين نتنياهو، تاريخ طويل في إطلاق التصريحات النارية ضد الفلسطينيين. وقال في التلفاز إنه يجب“سحق” أي شخص يدعم حماس.
وتعلق الصحيفة أن القلق بشأن انتشار الخطاب المتطرف هو امتداد للمعركة الدائرة في إسرائيل منذ سنين. أي بين حكومة نتنياهو والمعارضة التي تخشى من أن هذا الخطاب قد يؤدي لوقوع خسائر بين المدنيين في غزة.
وأثار وزير متطرف في إسرائيل فكرة ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، حيث قال عميحاي إلياهو وزير التراث، لمحطة إذاعية إنه لا يوجد شيء اسمه مدنيون في غزة. ورداً على ذلك، علّق نتنياهو مشاركة الوزير في الحكومة قائلا إن تصريحاته منفصلة عن الواقع.
وزعم نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يحاول منع تعرض المدنيين للأذى، لكن مع زيادة عدد القتلى إلى أكثر من 11000 مدني، فقد تم تلقي مزاعمه بنوع من الشك، حتى في الولايات المتحدة التي ضغطت على إسرائيل لهدنة إنسانية مؤقتة لمدة أربع ساعات يوميا.
وتتناقض تأكيدات نتنياهو مع اللغة التي يستخدمها أمام الجمهور الإسرائيلي، فقد استخدم“العماليق” في خطاب ألقاه بالعبرية، أعلن فيه عن بدء الهجوم البري في 28 تشرين الأول/ أكتوبر. ورغم ما يراه الباحثون اليهود من مجاز في الإشارة إلى العماليق، لكن كلامه تردد بشكل واسع في منصات التواصل الاجتماعي.
ويقول مايكل سفرد:“هذه ليست تصريحات عفوية، جاءت في حمى اللحظة، وعندما يصدر الوزراء تصريحات مثل هذه، فهي تفتح الباب للجميع”.
ويقول يهودا شول، مدير معهد البحث“أوفيك” في القدس، إنه جمع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، 286 تصريحا تحمل إمكانية التحريض على السلوك غير القانوني. وتضم قائمته مغني البوب إيال غولان، وسارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، وينيون ماغال مقدم برنامج في القناة 14 المتطرفة.
وفي مقابلة مع نفس القناة قال غولان:“أمح غزة ولا تترك أحدا هناك”. وقالت سارة نتنياهو:“لا أصفهم بالحيوانات البشرية، لأن هذا سيهين الحيوانات”. وكتب ماغال على إكس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر:“حان وقت النكبة”.
وفي الأسبوع الماضي، أشار أكاديميون ومسؤولون في الضفة الغربية إلى تصريحات الوزير إلياهو على أنها تعبير عن نية لخلق نكبة جديدة للفلسطينيين. وقال وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر يوم السبت، إن الحملة العسكرية في غزة تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على الرحيل القسري“نحن نقوم الآن بنكبة غزة... نكبة غزة 2023”.
وتأتي اللغة النارية والتحريضية على خلفية ما يجري في الضفة الغربية، حيث قتلت القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر أكثر من 150 فلسطينيا بينهم 40 طفلا، وقتل المستوطنون ثمانية فلسطينيين، أحدهم طفل، بحسب أرقام الأمم المتحدة.
ويرى إيران هالبرين، أن استخدام الساسة في إسرائيل اللغة النارية ليس مستغربا، بل مفهوم في ضوء هجمات حماس. ولأول مرة منذ عام 1973، أصبح مصير إسرائيل معلقا بالهواء، وتواجه تحديات على عدة جبهات من حماس وحزب الله. وقال إن تصوير خطر حماس بطريقة قاتمة، يساعد الساسة الإسرائيليين على الطلب من المواطنين تقديم تضحيات، مثل التعبئة الإجبارية لـ360.000 جندي احتياط في غزة، وترحيل أكثر من 126000 شخص من مستوطنات الجنوب القريبة من غلاف غزة.
وحذر سفرد من أن تجريد سكان غزة من الإنسانية قد يزيد من التمييز العنصري والتحرش ضد الفلسطينيين داخل إسرائيل، وربما بجعل إسرائيل أكثر تقبلا للضحايا المدنيين في غزة، فقتل ما بين 10000 – 20000 إنسان لن يكون رقما كبيرا في نظرهم.
وعلى المدى البعيد، فإن اللغة النارية هذه قد تقضي على فرصة إنهاء النزاع مع الفلسطينيين، وتآكل الديمقراطية في إسرائيل وتفرخ جيلا من الشباب يسهل عليه استخدامها في حواراتهم مع أصدقائهم.-(وكالات)

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