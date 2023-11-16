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مهرجان خطابي في العقبة تضامنا مع غزة الصمود

11/16/2023 5:08:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




احمد الرواشدة
العقبة - أقامت الفعاليات الشبابية في محافظة العقبة بالتعاون مع مديرية الشباب مهرجان خطابي وذلك للوقوف خلف جلالة الملك حفظه الله في مواقفه المشرفة ونصرة لشعبنا المناضل في غزة .
تضمن المهرجان الذي حضرة حشد كبير من الفعاليات الشعبية والأندية والهيئات المجتمعية دعوة لكافة المجتمعات الدولية إلى تحمل مسؤولياته إزاء جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد سكان غزة من المدنيين الأبرياء والعزل.

وأكد المتحدثون في المهرجان الذي أقيم على ملعب نادي الأمير حمزة على ضرورة التفريق بين مقاومة المحتل ونضاله لتحرير الأرض ونيل الحرية وبين القتل والتدمير الذي يقوم به المحتل.

عماد عمرو رئيس مجلس المحافظه أكد إستنكار المجمتع الأردني بكافة شرائحه الجرائم الإسرائيلية البشعة التي خلفت آلاف الشهداء والجرحى الأبرياء، الذين قضوا في غزة وجلهم من الأطفال والنساء، إلى جانب الدمار الذي تقوم به قوات الاحتلال لتغطية الفشل والهزيمة، مؤكدين أن غزة باقية لأهلها المتشبثين بها الصابرين على جراحهم.

وأكد عمر العشوش رئيس هيئة شباب كلنا الأردن أن موقف الأردن قيادة وشعبا هو الأقوى والأكثر التصاقا بتداعيات الحرب على غزة، كما أنه دائما الأقوى في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعم صموده حتى نيل حريته بإقامة دولته على أرضه.

رئيسة تجمع لجان المرأة تمارا الفاخري تحدثت عن تكاتف الجميع بالوقوف خلف مواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وجهوده المكثفة والحثيثة وقراراته الشجاعة لجهة وقف الحرب الهمجية على قطاع غزة.
المتحدث بإسم الأنديه والهيئات الشبابية علي الزوايدة رئيس نادي قرى حوض الديسة ذكر أن تماسك الجبهة الأردنية الداخلية يشكل دعامة قوية في مناصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة.
هذا وقد طالب المتحدثون في نهاية الفعالية من منظمات المجتمع الدولي بالضغط لوقف الحرب على الإنسانية في غزة ووقف القتل الممنهج دون مراعاة لقوانين ومواثيق الشرعية الدولية والإنسانية.

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