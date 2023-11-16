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أفيخاي أدرعي يستعين بـ المثلث الأحمر وأغنية الحشد الشعبي (فيديو)

11/16/2023 5:08:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تصدّر شعار أو رمز "المثلث الأحمر" المقلوب وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي، للإشارة إلى الرمز الذي تستخدمه حركة "حماس" في مقاطع الفيديو التي تنشرها حول عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.


واستخدم المواطنون العرب رمز أيقونة "المثلث الأحمر" المقلوب للتعبير عن دعمهم لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في وسائل التواصل الاجتماعي، وللتهرب من سياساتها الداعمة لإسرائيل والتي تحظر أو تقيد وصول أي منشور حول "حماس" أو فلسطين.

لكن الملفت أن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، كان قد استعان في آخر فيديو نشره على صفحته الرسمية في "إكس"، بـ"المثلث الأحمر" أيضا، للإشارة إلى الأهداف التي دمرها الجيش الإسرائيلي.


الأكثر إثارة أن أدرعي استخدم أغنية (أوبريت) عراقية في الفيديو تحمل اسم "إحنا العيالة... حشد الخيالة"، وتظهر فيها صور قادة للحشد الشعبي في العراق.


ورد الكثيرون في التعليقات على منشور أدرعي مؤكدين أن "المثلث الأحمر" هو ماركة مسجلة لحركة "حماس".


ونشر حساب آخر صورة علّق عليها قائلا: " تعريف المثلث الأحمر بالعصر الحديث"، تظهر ما يمكن وصفه بتاريخ المثلث الأحمر الذي بدأ بأداة صيد يستخدمها الأطفال معروفة في العالم العربي باسم (العقلة - النقيفة - شديدة - معلاق) لتصل إلى جزء من علم فلسطين.


ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. -سبوتنيك

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