الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية لدعم مستشفيات غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بالتعاون مع "الأونروا"
أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الخميس بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا" طائرة طبية جديدة تحمل نحو 45 طناً من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن هذه الطائرة السادسة التي يرسلها الأردن، وهي تحمل مواد طبية ليتم تسليمها إلى المستشفيات العاملة في قطاع غزة.
ولفت إلى أن هذه المساعدات تأتي بهدف دعم الجهود المبذولة في رفد المستشفيات في غزة بالمستلزمات والمواد الطبية لإدامة تقديم الخدمات الصحية وعلاج المصابين في القطاع.
وبين الشبلي أنه سيتم تسليم هذه المساعدات من خلال معبر رفح في جمهورية مصر العربية في مطار العريش للهلال الأحمر المصري لإدخالها إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات.
وأشار إلى تكاتف الجهود من كافة الجهات العاملة في القطاع الإنساني بالمملكة، لايصال الدعم لأهلنا في غزة ومن خلال التعاون مع كافة المنظمات الدولية.
وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وارسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية، ولا تزال تستقبل التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى "اي فواتيركم" ومن خلال موقعها الالكتروني
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