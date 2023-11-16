تأهيل أطفال عمالة الزراعة.. جهود متواصلة ومشكلة متفاقمة

MENAFN - Alghad Newspaper) حابس العدوان

تكشف مديرة جمعية تطوير وإعمار وادي الأردن سيرين الشريف عن أنه تم تأهيل 150 طفلا وطفلة مؤخرا، يعملون بالقطاع الزراعي بتمكينهم من تلقي تعليمهم وضمان استمرارية انتظامهم بالمدارس.



وتضيف الشريف أن فريق مشروع "الحد من أسوأ أشكال عمالة الأطفال في قطاع الزراعة" التابع لمنظمة بلان انترناشونال والممول من مؤسسة الإذاعة السويدية تمكن من استقطاب وبناء قدرات 150 طفلا وطفلة من الجنسيات الأردنية والسورية ممن يعملون في قطاع الزراعة بشكل مباشر أو ممن هم معرضين لخطر العمل بسبب الظروف المعيشية الصعبة.



وتأتي جهود الحد من عمالة الأطفال في مناطق وادي الأردن في وقت تشهد فيه ظاهرة عمل الأطفال بالقطاع الزراعية تناميا مخيفا، بالنظر الى مسوحات ميدانية أجرتها عدة جمعيات خيرية ومؤسسات مجتمع مدني بين عامي 2020 ولغاية عام 2023، كشفت عن أن عدد الأطفال العاملين من الجنسية الأردنية في مناطق الأغوار الوسطى يتجاوز 10 آلاف طفل من كلا الجنسين، في حين يزيد عدد الأطفال العاملين من الجنسية السورية على ألف طفل، إضافة إلى ما يزيد على 300 طفل من مخيمات العمالة الباكستانية، علما أن هذه الأرقام هي العدد الذي تمكنت الجهات المعنية من الوصول اليه.



وتشير الشريف، إلى أن الفريق عمل على تقديم الدعم النفسي الاجتماعي من خلال جلسات المهارات الحياتية الممنهجة التي تهدف إلى مساعدة الأطفال على التكييف بطريقة إيجابية مع الواقع الحالي الذي يعيشونه والبيئة المحيطة.



ونوهت إلى أن الجمعية وضمن رؤيتها "نحو مجتمع خال من عمالة الأطفال" ساعدت الأطفال على بناء شخصية اجتماعية قادرة على حماية ذاتها من المخاطر المجتمعية والمطالبة بحقوهم الأساسية كأطفال وليس كعاملين، بالإضافة إلى تنمية وبناء مهاراتهم في القراءة والحساب بطريقة رقمية جاذبة باستخدام الأجهزة اللوحية ليكونوا قادرين على نشر الوعي حول مخاطر عمل الأطفال والمطالبة بحقهم في التعليم بدلا من العمل في المزارع.



وأضافت "استكمالا لكل هذه الجهود قامت الجمعية بالتعاون مع فريق المشروع بعمل متابعة للأطفال كل حسب احتياجه، إذ جرى مخاطبة الجهات المختصة في مجالات الحماية والصحة والتعليم لتوفير المتطلبات اللازمة كالرعاية الصحية وتوفير سبل الحماية من الانتهاكات التي قد يتعرض لها بعضهم"، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لضمان عودة الأطفال ( وبالأخص الأطفال من ذوي الإعاقة ) لمقاعد الدراسة واستكمال مسيرتهم التعليمية.



وبهدف الحد من عملية التسرب من المدارس قامت الجمعية بالتعاون مع فريق المشروع بتزويد جميع الأطفال المشاركين في المشروع بحقيبة مدرسية مدعمة بجميع ما يحتاجه الطالب من قرطاسية، والتنسيق مع إدارات المدارس للأخذ بعين الاعتبار الظروف والتجارب المختلفة التي مر ويمر بها هؤلاء الأطفال وما نجم عنها من تأخر في تحصيلهم الأكاديمي لضمان توفير بيئة تعليمية حاضنة لهم، والأخذ بعين الاعتبار احتماليات تفاوت نموهم العاطفي الاجتماعي عن بقية الطلبة من أقرانهم.



يذكر أن ظاهرة عمالة الأطفال بالقطاع الزراعي شهدت تزايدا خلال السنوات الماضية لتصل الى نسب مفزعة، ناهيك عن تزايد الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في غياب الوعي والرقابة.



وكانت "الغد" نشرت تقريرا حول عمالة الأطفال بالزراعة بمناطق وادي الأردن، تناول التقرير قضية عمالة الأطفال المتفشية بالأغوار وجهود تدعو بشكل جاد وفعال إلى معالجتها لضمان حماية الأطفال، وضمان حياة كريمة لهم وحصولهم على حقوقهم كاملة وأهمها التعليم والغذاء الصحي والبيئة الآمنة.



وتضمن التقرير أراء خبراء أرجعوا أسباب عمالة الأطفال إلى عدة عوامل، كالفقر كون الأسر الفقيرة تضطر لاستخدام أبنائها لزيادة دخلها، والتشرد والنزوح، إذ إن الأطفال النازحين واللاجئين عرضة للعمالة بسبب فقدانهم للدعم الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى قلة الوعي بأهمية التعليم والذي يؤدي إلى انخراط الأطفال في العمل بدلا من الدراسة.



كما جاء في التقرير أن جميع الجهات المعنية سواء كانت حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني تواجه تحديات كبيرة في مكافحة عمالة الأطفال والتي تتركز بشكل أكبر في القطاعات غير الرسمية مثل الزراعة، وورش العمل، والخدمات المنزلية، وغالبا ما يتعرض الأطفال فيها لظروف عمل سيئة تؤثر على تعليمهم وصحتهم النفسية والجسدية، ناهيك عن تعرض بعضهم للعنف والتحرش والاستغلال والاعتداء الجنسي.

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