بنك الخليج الدولي يُحرز أربع جوائز من (ديجيتال بانكر) للابتكار المصرفي العالمي لعام 2023

(MENAFN
- FinMark Communications) أعلن بنك الخليج الدولي (ش.م.ب.) – اليوم - عن إحرازه أربع جوائز من مجلة (ديجيتال بانكر) للابتكار المصرفي العالمي لعام 2023م، وهي: جائزة (أفضل بنك لتمويل سلسلة التوريد في البحرين)، وجائزة (أفضل بنك لتمويل سلسلة التوريد في السعودية)، وجائزة (أفضل بنك لتمويل التجارة في البحرين)، وجائزة (أفضل بنك لتمويل التجارة في السعودية)، وذلك من خلال لجنة تحكيم اشتملت على ممثلين من عمالقة التدقيق المحاسبي PWC وKPMG وEY ومجموعة أخرى من الخبراء المتخصصين.
الجدير بالذكر أن هذه الجوائز تحتفي بأفضل المؤسسات المالية والمصرفية في العالم، التي تجري معاملات بارزة وتضع عملائها في طليعة أعمالها، وتطور حلولاً مبتكرة. وتكرم الجائزة البنوك المتميزة التي تطلق منتجات عالمية المستوى وتقنيات متطورة وقدرات رقمية عبر منظومة تمويل المعاملات.
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